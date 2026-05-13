Namo rūsį tvarkęs vyras kauno r. rado nelegalų šaunamąjį ginklą

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 12 d. apie 14 val. 10 min. Kauno r., Laumėnų kaime, vyras (gim. 1987 m.) tvarkydamas namo rūsį, rado daiktą panašų į šaunamąjį ginklą, kurį paėmė policijos pareigūnai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas,baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.