Lietuvos dienaKriminalai

Panemunės kelio poste – grynųjų pinigų kontrabanda

2026 m. gegužės 13 d. 15:30
Lietuvos Respublikos muitinė
Panemunės kelio poste per parą muitinės pareigūnai fiksavo du atvejus, kai buvo mėginta slapta iš Lietuvos Respublikos gabenti grynuosius pinigus į Rusiją.
Daugiau nuotraukų (2)
Pirmuoju atveju Rusijos Federacijos pilietė deklaravo gabenanti vos 45 eurus, tačiau patikrinimo metu paaiškėjo, kad po viršutiniais drabužiais ji slėpė dar 5000 eurų.
Moteris teisinosi, esą pinigus slėpė bijodama galimų vagysčių, tačiau tokie argumentai nuo administracinės atsakomybės neatleido.
Antruoju atveju Lietuvos Respublikos pilietė deklaravo turinti 35 eurus ir 10 000 rublių.

Dopingo smūgis: Vilniuje preliminariai konfiskuota apie 1,5 mln. eurų vertės nelegalių peptidų

Visgi muitinės pareigūnai nustatė, kad tikroji gabenama suma gerokai didesnė – po viršutiniais drabužiais aptikti dar 5890 eurų, gabenti nedeklaruojant ir slepiant nuo muitinės kontrolės.
Abu incidentai susiję ne tik su įprastais kontrabandos būdais gabenant eurus, bet ir su galimais Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų pažeidimais.
Susiję straipsniai
Vairuotojas sakė, kad nieko draudžiamo neveža – muitininkai įrodė, kad jis meluoja

Vairuotojas sakė, kad nieko draudžiamo neveža – muitininkai įrodė, kad jis meluoja

Iš Palangos į Londoną – su pilnais lagaminais kontrabandinių cigarečių

Iš Palangos į Londoną – su pilnais lagaminais kontrabandinių cigarečių

Vilniuje pareigūnai sulaikė apie 6 tūkst. pašto siuntų su peptidais

Vilniuje pareigūnai sulaikė apie 6 tūkst. pašto siuntų su peptidais

Pagal galiojančius teisės aktus, iš Europos Sąjungos į Rusiją draudžiama gabenti Europos Sąjungos valiutą, todėl net ir bandymai paslėptus eurus nugabenti į Rusiją, vertinami kaip sankcijų pažeidimai.
Pažeidėjoms surašyti protokolai pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 208 straipsnio 3 dalį ir 515 straipsnio 1 dalį.
Už tokius administracinius nusižengimus gresia tūkstantinės baudos bei neteisėtai gabentų eurų konfiskavimas.
muitinėKontrabandaPinigai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.