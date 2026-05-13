Panemunės kelio poste – grynųjų pinigų kontrabanda

Pirmuoju atveju Rusijos Federacijos pilietė deklaravo gabenanti vos 45 eurus, tačiau patikrinimo metu paaiškėjo, kad po viršutiniais drabužiais ji slėpė dar 5000 eurų.
Moteris teisinosi, esą pinigus slėpė bijodama galimų vagysčių, tačiau tokie argumentai nuo administracinės atsakomybės neatleido.
Antruoju atveju Lietuvos Respublikos pilietė deklaravo turinti 35 eurus ir 10 000 rublių.
Dopingo smūgis: Vilniuje preliminariai konfiskuota apie 1,5 mln. eurų vertės nelegalių peptidų
Visgi muitinės pareigūnai nustatė, kad tikroji gabenama suma gerokai didesnė – po viršutiniais drabužiais aptikti dar 5890 eurų, gabenti nedeklaruojant ir slepiant nuo muitinės kontrolės.
Abu incidentai susiję ne tik su įprastais kontrabandos būdais gabenant eurus, bet ir su galimais Lietuvos Respublikoje įgyvendinamų tarptautinių sankcijų pažeidimais.
Susiję straipsniai
Pagal galiojančius teisės aktus, iš Europos Sąjungos į Rusiją draudžiama gabenti Europos Sąjungos valiutą, todėl net ir bandymai paslėptus eurus nugabenti į Rusiją, vertinami kaip sankcijų pažeidimai.
Pažeidėjoms surašyti protokolai pagal Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 208 straipsnio 3 dalį ir 515 straipsnio 1 dalį.
Už tokius administracinius nusižengimus gresia tūkstantinės baudos bei neteisėtai gabentų eurų konfiskavimas.
muitinėKontrabandaPinigai
Rodyti daugiau žymių