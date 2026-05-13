Kaip praneša Lenkijos policija, tai buvo didelio masto tarptautinė operacija, kurioje be lenkų dalyvavo ir Lietuvos policijos pareigūnai. Nusikalstama grupuotė veikė Lenkijoje ir Vokietijoje. Sulaikytieji grobė brangius automobilius ir gabeno juos į Lietuvą, kur parduodavo arba išardydavo dalimis, kurias vėliau parduodavo.
Kiekvienas iš sulaikytųjų turėjo konkrečia užduotį vagiant automobilius.
Pirmas įtariamasis (35 metų lietuvis) buvo sulaikytas, kai iš Vokietijos važiavo vogtu automobiliu BMW. Kitą dieną buvo sulaikyti trys jo bendrai.
Ilgapirščių paieška virto tarptautine operacija: lietuviai Lenkijoje ir Vokietijoje grobė brangius automobilius
27 metų vyras sulaikytas Varšuvoje, iš Vokietijos važiuodamas vogtu „Mercedes-Benz“. Vyras nepakluso policijos reikalavimui sustoti ir bandė sprukti. Galiausiai palikęs automobilį, jis bandė pabėgti pėsčiomis, bet buvo sučiuptas Varšuvos pareigūnų.
39 metų įtariamasis sulaikytas greitkelyje S61 greitkelyje (vedančiame iš Varšuvos Lietuvos sienos link) netoli Lomžos. Jis taip pat vairavo Vokietijoje vogtą BMW.
Sulaikomas vyras nestojo policijai, sprukdamas taranavo tris policijos automobilius. Per incidentą nukentėjo keturi policijos pareigūnai, jie dėl patirtų sužalojimų paguldyti į ligoninę.
Paskutinis šios gaujos narys, 24 metų vyras, buvo sulaikytas netoli Lomžos (miestas šiaurės rytų Lenkijoje, Palenkės vaivadijoje, greta greitkelio, vedančio Lietuvos link, apie 150 km į šiaurės rytus nuo šalies sostinės Varšuvos).
Tuo tarpu Lietuvos policija, per šią operaciją bendradarbiavusi su Lenkijos pareigūnas, rado du anksčiau šiais metais Balstogėje pavogtus automobilius – „Lexus“ ir „KIA“.
Bendra rastų ir sulaikytų transporto priemonių vertė siekia mažiausiai 730 tūkst. Lenkijos zlotų (apie 172 tūkst. eurų).
Balstogės apylinkės prokuratūros prokuroras visiems keturiems sulaikytiems lietuviams jau pareiškė įtarimus dėl dalyvavimo organizuotoje nusikalstamoje grupuotėje, įsilaužimo, pasikėsinimo įsilaužti, vogtų daiktų įsigijimo ir bendrininkavimo juos įsigyjant, policijos pareigūno užpuolimo ir nesustojimo policijos pareigūnams.
Teismas visiems jau paskyrė suėmimą trims mėnesiams. Lietuviams gresia laisvės atėmimas iki 15 metų lenkiškame kalėjime.