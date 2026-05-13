Šalčininkų r. ir Vilniuje du vaikai patyrė tėvų smurtą – policija pradėjo tyrimus

2026 m. gegužės 13 d. 08:39
Lrytas.lt
Šalčininkių ir Vilniaus policijos pareigūnai pradėjo du ikiteisminius tyrimus dėl smurto prieš vaikus ir aiškinasi du tarpusavyje nesusijusius incidentus, kuomet tėvai smurtavo prieš nepilnamečius.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 11 d. gautas pranešimas, kad Šalčininkų r., namuose, smurtaujama prieš nepilnametį (gim. 2011 m.), tuo sukeliant jam fizinį skausmą.
Apie tai, kad berniukas namuose patiria smurtą, policiją informavo vaiko teisių specialistais. Jų pranešime nurodo, kad vaikas namuose patiria sistemingą tėvų fizinį ir psichologinį smurtą.
Policija taip pat praneša, kad gegužės 12 d. apie 7 val. Vilniuje, namuose, konflikto metu, moteris (gimusi 1978 m.) smurtavo prieš nepilnametę (gimusi 2011 m.), tuo sukeldama jai fizinį skausmą.
Apie patirtą smurtą mergaitė pasipasakojo mokyklos psichologei. Nepilnametė sakė, kad prieš ją smurtavo mama.
Mokyklos darbuotojų pranešime policijai nurodoma, kad ant mergaitės kūno matomi nubrozdinimai
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
