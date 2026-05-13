Sukčiais patikėjusi Elektrėnų gyventoja prarado 100 tūkst. eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 12 d. apie 19 val. 22 min. Elektrėnų PK policijos pareigūnams aiškinantis įvykio aplinkybes, nustatyta, kad 2026 m. vasario-gegužės mėn. Elektrėnuose, moteriai (gimusi 1950 m.) paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę policijos pareigūnais, apgaule išviliojo apie 100 000 eurų.
Gegužės 11 d. apie 17 val. Vilniuje, vyrui (gim. 1964 m.) paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę banko darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 1 280 eurų.
Gegužės 12 d. dienos metu Švenčionių r., vyrui (gim. 1960 m.) paskambino nepažįstami žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais bei policijos pareigūnais apgaule išviliojo 7 250 eurų.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo labai didelės vertės svetimą turtą ar turtinę teisę, ar didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes arba išvengė labai didelės vertės turtinės prievolės ar ją panaikino, arba sukčiavo dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
