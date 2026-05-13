Vilniaus rajone nuo policijos pareigūnų sprukusio „VW Golf" vairuotojo kelionė baigėsi pakelės griovyje

2026 m. gegužės 13 d. 17:06
Lrytas.lt
Įtartinai manevruojantį automobilį „VW Golf“ patruliuojantis Reagavimo valdybos pareigūnų ekipažas pastebėjo gegužės 10-osios naktį, apie 1 val. 10 min., Vilniaus rajone, Paberžės miestelyje.
Nusprendę patikrinti vairuotoją, pareigūnai įjungė mėlynos ir raudonos spalvos švyturėlius bei garsinį signalą, o per garsiakalbį davė aiškų nurodymą sustabdyti transporto priemonę. Tačiau vairuotojas į teisėtus policijos reikalavimus nereagavo – staiga padidino greitį ir spruko.
Nepaisydamas pakartotinių pareigūnų reikalavimų sustoti, „VW Golf“ vairuotojas dideliu greičiu lėkė per gyvenvietes ir kaimus.
Sprukdamas jis ignoravo įspėjamuosius bei nurodomuosius kelio ženklus, nerodė posūkio signalų, o posūkiuose automobilis slydo važiuojamojoje kelio dalyje, keldamas grėsmę ne tik sau, bet ir kitiems eismo dalyviams bei aplinkiniam turtui.

Persekiojimo metu pareigūnai radijo ryšiu informavo Vilniaus apskr. vyriausiojo policijos komisariato budėtoją, todėl į pagalbą buvo išsiųsti papildomi policijos ekipažai.
Gaudynės baigėsi tuomet, kai persekiojamas automobilis, važiuodamas Dubingių link, tapo nevaldomas – vairuotojas nesuvaldė transporto priemonės ir nuvažiavo nuo kelio į pakelės griovį.
Sulaikius vairuotoją (gim. 1990 m.) paaiškėjo, kad jis buvo neblaivus. Pirmuoju alkotesterio pūtimu nustatytas 0,86 prom. girtumas, antruoju – 0,78 prom.
Vyras pareigūnams prisipažino bėgęs todėl, kad buvo išgėręs ir neturėjo vairuotojo pažymėjimo. Automobilyje taip pat buvo akivaizdžiai neblaivus keleivis (gim. 1971 m.).
„VW Golf“ vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas, o automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
