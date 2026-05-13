Vilniuje apiplėštas gatve ėjęs jaunas vyras

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 12 d. apie 9 val. 35 min. Vilniuje, Fabijoniškių g., nenustatyti žmonės užpuolė vyrą (gim. 1993 m.) ir pagrobė piniginę, kurioje buvo asmens dokumentai, banko mokėjimo kortelė ir apie 500 eurų. Nuostolis – apie 550 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apiplėšė įsibrovęs į patalpą arba panaudojęs nešaunamąjį ginklą ar kitą daiktą, kuriuo galima žmogų žaloti, arba apiplėšė pagrobdamas didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.