Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje apiplėštas gatve ėjęs jaunas vyras

2026 m. gegužės 13 d. 10:41
Lrytas.lt
Vilniaus policija ieško nusikaltėlių, gatvėje apiplėšusių jauną vyrą.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 12 d. apie 9 val. 35 min. Vilniuje, Fabijoniškių g., nenustatyti žmonės užpuolė vyrą (gim. 1993 m.) ir pagrobė piniginę, kurioje buvo asmens dokumentai, banko mokėjimo kortelė ir apie 500 eurų. Nuostolis – apie 550 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apiplėšė įsibrovęs į patalpą arba panaudojęs nešaunamąjį ginklą ar kitą daiktą, kuriuo galima žmogų žaloti, arba apiplėšė pagrobdamas didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.
plėšimasVilniuspiniginė

