Žinomo Vilniaus „tiktokerio“ N. Ambajevo-Niežo nužudymo byla – jau teisme: netrukus įvyks pirmas posėdis

Kaltinimai kraupiu nusikaltimu pareikšti N. Ambajevo „antrai pusei“, anksčiau daug kartų teistam 38 metų Pauliui Gaižauskui, pravarde Bintas, su kuriuo jis kartu gyveno.
Jie abu pagarsėjo skandalingos transliacijomis socialiniame tinkle „TikTok“, kurių metu buvo galimai vartojamas alkoholis, nevengiama keiksmų.
Jau žinoma, kada byla bus atversta teisme – Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė antradienį informavo portalą Lrytas, jog pirmas posėdis turėtų įvykti gegužės 21 dieną.
Pirmo posėdžio metu planuojama pagarsinti kaltinamąjį aktą.
Jeigu P. Gaižauskas sutiks duoti parodymus tik po kitų bylos dalyvių apklausų, posėdis po to veikiausiai bus iškart baigtas, paskyrus kitas bylos nagrinėjimo datas.
Kaltinamasis – kriminalinė „pažiba“
Platų atgarsį visuomenėje sukėlusi žmogžudystė buvo įvykdyta 2025 metų lapkričio 14 dieną Vilniuje, Švitrigailos gatvėje esančiame bendrabučio tipo bute, kuriame pas pažįstamą svečiavosi kaltinamasis žudikas ir auka.
N. Ambajevui per išgertuves peiliu smogta peiliu į krūtinę. Atvykę greitosios pagalbos medikai konstatavo jo mirtį.
Iš pradžių įtarimai nužudymo byloje buvo pareikšti ne tik P. Gaižauskui, bet ir būsto savininkui.
Šis bendrabutis turi nekokią „šlovę“ – vietos gyventojai portalui Lrytas pasakojo, jog policiją dėl jame vykstančių išgertuvių, triukšmo, smurto tenka kviesti dažnai. Likus keliems mėnesiams iki N. Ambajevo nužudymo mirė moteris, kuri toje pačioje laiptinėje buvo tyčia nustumta nuo laiptų.
Tiriant N. Ambajevo nužudymą buvo nustatyta, kad prieš jį smurtavo tiktai Bintas, anksčiau teistas 12 kartų už tyčinius padegimus, melagingus tarnybų iškvietimus, vagystes ir kitus nusikaltimus.
Ypač garsiai „nuskambėjo“ atvejis 2015 metais, kuomet P. Gaižauskas padegė autobusą sostinės Fabijoniškių mikrorajone.
Įtariamasis – smarkiai apgirtęs
Žmogžudystės vakarą policijai sulaikius P. Gaižauską, pastarajam buvo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (2,31 prom.).
Pareigūnų duomenimis, prieš mirtiną dūrį N. Ambajevui buvo 7 kartus smogta ranka.
Nors ikiteisminis tyrimas jau baigtas, prokurorai vis dar neskelbia, ar buvęs aukos gyvenimo draugas pripažįsta savo kaltę.
P. Gaižauskui gresia laisvės atėmimas nuo 7 iki 15 metų.
Niežas patyrė smurtą ir Kaune
Prieš žmogžudystę N. Ambajevas buvo žiauriai sumuštas Kaune, o smurtas ir patyčios viešai transliuoti tame pačiame „TikToke“. Tai įvyko 2024 metų rugsėjį viename šio miesto daugiabutyje ir jo kieme.
Niežas tąsyk buvo žiauriai sumuštas, parklupdytas ant kelių ir apipurkštas ašarinėmis dujomis – po kaukėmis veidus slėpę gatvės nusikaltėliai vertė jį viešai atsiprašinėti už tai, kad jis apskritai išdrįso atvykti į Kauną.
Smurtautojams galimai nepatiko N. Ambajevo seksualinė orientacija ir jo komentarai, išsakyti per transliacijas „TikTok“.
Lrytas žiniomis, Kaune prieš Niežą smurtavusių chuliganų nustatyti nepavyko.
