Draudžiamą simboliką demonstravusio ruso pasieniečiai neįleido į Lietuvą, jam skirta bauda

Per Medininkų pasienio kontrolės punktą (PKP) į Lietuvą važiavusio ruso transporto priemonė buvo „papuošta“ Georgijaus (šv. Jurgio) juosta, kurios viešas demonstravimas mūsų šalyje prieš trejus su puse metų buvo uždraustas.
Trečiadienio naktį pasienio tikrinimo metu Medininkų PKP dirbę VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos pareigūnai pastebėjo ypatingą „puošmeną“, pritaisytą į Lietuvą atvykstančio balninio vilkiko „Volvo FH 400“ su puspriekabe „Krone SDR27“ kabinoje.
Automobilį su rusiškais valstybinio numerio ženklais vairavo 39-erių Rusijos pilietis, turintis iki šių metų gruodžio 5 d. galiojančią supaprastinto tranzito vizą.
Akivaizdžiai matomoje vilkiko kabinos vietoje, prie telefono laikiklio, pritvirtinto ant priekinio stiklo, buvo pririšta ir viešai demonstruojama Georgijaus (šv. Jurgio) juosta.
Lietuvoje įstatymai tai daryti draudžia.
Nacistinių, komunistinių simbolių, totalitarinių ar autoritarinių režimų simboliu, kurį šie režimai naudojo ar tebenaudoja jų įvykdytai ar vykdomai karinei agresijai, vykdomiems ar įvykdytiems nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams propaguoti, visais atvejais laikoma dvispalvė (juodos ir oranžinės spalvų) Georgijaus (šv. Jurgio) juosta.
Už tokio simbolio demonstravimą numatyta 300–700 eurų bauda.
Pasieniečiai sovietinį simbolį paėmė, vairuotojui iš Rusijos surašė atsisakymą leisti atvykti kertant sieną ir skyrė jam 150 eurų baudą.
Rusas grįžo į Baltarusiją.
Šiemet per puspenkto mėnesio VSAT pareigūnai į Lietuvą dėl įvairių priežasčių, tarp jų ir įtrauktų į nepageidaujamų asmenų nacionalinį registrą, neįleido 701 užsieniečio, trečiųjų šalių piliečio. Didžiausia jų dalis (477) turėjo Rusijos pilietybę.