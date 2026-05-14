Kilus įtarimui dėl suklastoto VIN, Kybartų pasieniečiai neleido tolimųjų reisų vilkikui sugrįžti į Rusiją

Naktį iš sekmadienio į pirmadienį VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų pasienio užkardos pareigūnai, dirbę Kybartų pasienio kontrolės punkte, patikrinus iš Lietuvos važiuojantį vilkiką „Volvo FH“ su puspriekabe, kurį vairavęs 58-erių Rusijos pilietis pareigūnams pateikė transporto priemonės ir savo asmens dokumentus.
Atlikę nuodugnų vilkiko patikrinimą, VSAT pareigūnai nustatė, jog gali būti suklastotas minėto automobilio identifikacinis numeris (VIN).
Vairuotojas buvo laikinai sulaikytas.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo tokiu dokumentu VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyti viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
Po apklausos Rusijos pilietis buvo paleistas, skyrus jam kardomąją priemonę – dokumentų paėmimą.
Krovininis automobilis laikinai saugomas viename iš VSAT Pagėgių pasienio rinktinės padalinių.
