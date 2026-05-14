Lietuvos dienaKriminalai

Kilus įtarimui dėl suklastoto VIN, Kybartų pasieniečiai neleido tolimųjų reisų vilkikui sugrįžti į Rusiją

2026 m. gegužės 14 d. 12:40
Valstybės sienos apsaugos tarnyba
Valstybės sieną su Rusija saugantys pasieniečiai sulaikė tolimųjų reisų sunkvežimį „Volvo FH“ su puspriekabe ir jį vairavusį Rusijos pilietį, nes įtaria, kad transporto priemonės identifikavimo numeris (VIN) – suklastotas.
Daugiau nuotraukų (4)
Naktį iš sekmadienio į pirmadienį VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Kybartų pasienio užkardos pareigūnai, dirbę Kybartų pasienio kontrolės punkte, patikrinus iš Lietuvos važiuojantį vilkiką „Volvo FH“ su puspriekabe, kurį vairavęs 58-erių Rusijos pilietis pareigūnams pateikė transporto priemonės ir savo asmens dokumentus.
Atlikę nuodugnų vilkiko patikrinimą, VSAT pareigūnai nustatė, jog gali būti suklastotas minėto automobilio identifikacinis numeris (VIN).
Vairuotojas buvo laikinai sulaikytas.

Naujas migrantų būdas: 18 atėjūnų atropojo urvu

Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo tokiu dokumentu VSAT Pagėgių pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyti viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
Po apklausos Rusijos pilietis buvo paleistas, skyrus jam kardomąją priemonę – dokumentų paėmimą.
Krovininis automobilis laikinai saugomas viename iš VSAT Pagėgių pasienio rinktinės padalinių.
Susiję straipsniai
Budraus kolegos dėka pasieniečiai sulaikė keturis migrantus gabenusią Latvijos pilietę

Budraus kolegos dėka pasieniečiai sulaikė keturis migrantus gabenusią Latvijos pilietę

Pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikui, rusas nusipirko kitą

Pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo laikui, rusas nusipirko kitą

Latvio automobilyje – penki bangladešiečiai be dokumentų

Latvio automobilyje – penki bangladešiečiai be dokumentų

Per daugiau kaip keturis šių metų mėnesius pasieniečiai sulaikė 23, įtariama, vogtas transporto priemones, iš jų 12 lengvųjų ir vieną krovininį automobilį, 8 motociklus.
2025 m. VSAT pareigūnai sulaikė 57 transporto priemones, iš kurių 39 – lengvieji automobiliai, 9 mikroautobusai, 3 puspriekabės, 2 motociklai, po vieną balninį vilkiką, keturratį bei turistinį namelį.
klastotėrusasvilkikas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.