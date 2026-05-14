Klaipėdoje – gerai suplanuotas nusikaltimas: „Viesulo“ sportininkai neteko pačių brangiausių dviračių

Policininkai į uostamiesčio šiaurinėje dalyje esantį legendinį dviračių treką iškviesti trečiadienio (gegužės 13 d.) popietę.
Turtinis nusikaltimas įvykdytas Kretingos gatvėje.
Apie 15.20 val. pastebėta, kad įsibrauta į Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos „Viesulo“ sporto centro naudojamas patalpas.
Iš jų pavogtas karboninis plento dviratis „Focus Cayo“ ir dar 13 skirtingų sportinių dviračių.
„Vakarų ekspreso“ duomenimis, „Viesului“ priklausė 10 dviračių, likusieji – vienam pajūrio sporto klubui ir privatiems asmenims.
Patirtą žalą sporto centras įvertino apie 15,5 tūkst. eurų.
Bendra vagių padaryta žala – apie 21 tūkstančių eurų.
Pasak „Viesulo“ atstovų, šis įvykis jaunųjų dviratininkų treniruotėms ir varžyboms labai didelės įtakos neturės.
Pavogti rezerviniai dviračiai, skirti aukštesnio ūgio ir suaugusiems sportininkams.
„Vakarų ekspreso“ duomenimis, nusikaltėliai pavogė vienus brangiausių dviračių.
Teigiama, kad vagystei buvo iš anksto ir gerai pasiruošta.
Joje dalyvavo ne vienas asmuo, pasirūpinta ir transportu nemažam dviračių kiekiui išvežti.
Tikimasi, kad vertingos informacijos nusikaltimą tiriantys kriminalistai gaus peržiūrėję dviračių treką ir jo prieigas stebinčių vaizdo kamerų įrašus.
Nusikaltimas įvykdytas šiandien Klaipėdoje vyksiančios dviračių šventės visai šeimai išvakarėse.
Klaipėdos miesto policijos komisariate pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės – svetimo turto pagrobimo įsibrovus į patalpą.
