Kvaišalų platinimu užsiėmė Marijampolės kalėjimo kalinys – į pareigūnų rankas pateko medžiagų už 70 tūkst. eurų

Narkotinių medžiagų platinimą organizavo nuteistasis atliekantis laisvės atėmimo bausmę Marijampolės kalėjime.
Taikant skirtingas procesines prievartos priemones buvo rasta ir paimta apie 2 kilogramai narkotinės medžiagos kanapių, apie 100 gramų psichotropinės kristalinės medžiagos, vadinamos „kristalais“, haliucinogeninių grybų ir psichotopinės medžiagos vadinamos „ekstazi“, kurių vertė apie 70 000 eurų, taip pat išimta apie 10 000 eurų.
Pranešimai apie įtarimus padarius nusikalstamas veikas įteikti penkiems asmenis, įtariamųjų ratas gali plėstis.
Ikiteisminį tyrimą kuruoja ir organizuoja Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.
