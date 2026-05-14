Lietuvos dienaKriminalai

Kvaišalų platinimu užsiėmė Marijampolės kalėjimo kalinys – į pareigūnų rankas pateko medžiagų už 70 tūkst. eurų

2026 m. gegužės 14 d. 16:05
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Lietuvos kalėjimų tarnybos kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai atliko tyrimą dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis labai dideliu kiekiu turint tikslą jas platinti.
Narkotinių medžiagų platinimą organizavo nuteistasis atliekantis laisvės atėmimo bausmę Marijampolės kalėjime.
Taikant skirtingas procesines prievartos priemones buvo rasta ir paimta apie 2 kilogramai narkotinės medžiagos kanapių, apie 100 gramų psichotropinės kristalinės medžiagos, vadinamos „kristalais“, haliucinogeninių grybų ir psichotopinės medžiagos vadinamos „ekstazi“, kurių vertė apie 70 000 eurų, taip pat išimta apie 10 000 eurų.
Pranešimai apie įtarimus padarius nusikalstamas veikas įteikti penkiems asmenis, įtariamųjų ratas gali plėstis.
Šiaulių kalėjime paimtas paketas, kurį bandyta permesti

Šiaulių kalėjime paimtas paketas, kurį bandyta permesti

Marijampolėje ir Pravieniškėse kaliniams bandyta permesti telefonų

Marijampolėje ir Pravieniškėse kaliniams bandyta permesti telefonų

Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnė į darbą atvyko neblaivi

Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnė į darbą atvyko neblaivi

Ikiteisminį tyrimą kuruoja ir organizuoja Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras.
Lietuvos kalėjimų tarnybaMarijampolės kalėjimaskvaišalai
