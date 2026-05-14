Lietuvos dienaKriminalai

Latvijoje bankomatus plėšę įtariamieji spruko į Lietuvą – policija skubiai prašo pagalbos

2026 m. gegužės 14 d. 14:24
Lrytas.lt
Latvijos ir Lietuvos policijos pareigūnai kreipiasi į Lietuvos gyventojus prašydami skubios pagalbos – bankomatus plėšę įtariamieji paspruko į mūsų šalį, Pasvalio rajone jau rastas jų automobilis, tačiau nusikaltėliai kol kas nesulaikyti. Pareigūnai prašo pastebėjusius nuotraukose užfiksuotus vyrus, nedelsiant skambinti 112.
Kaip rašoma Panevėžio apskrities VPK pranešime, gegužės 14 d. apie 11 val. 46 min. į mūsų šalies policiją kreipėsi Latvijos policijos pareigūnai, informuodami, kad iš Latvijos Respublikos teritorijos pasišalino bankomatų vagystėmis įtariami vyrai.
Buvo įvestas planas „Sulaikymas“. Pasvalio rajone ieškant įtarimųjų, rastas jų automobilis.
Policija prašome pastebėjus nuotraukose matomus vyrus, nedelsiant skambinti Skubios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.
