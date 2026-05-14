Latvijoje bankomatus plėšę įtariamieji spruko į Lietuvą – policija skubiai prašo pagalbos

Kaip rašoma Panevėžio apskrities VPK pranešime, gegužės 14 d. apie 11 val. 46 min. į mūsų šalies policiją kreipėsi Latvijos policijos pareigūnai, informuodami, kad iš Latvijos Respublikos teritorijos pasišalino bankomatų vagystėmis įtariami vyrai.
Buvo įvestas planas „Sulaikymas“. Pasvalio rajone ieškant įtarimųjų, rastas jų automobilis.
Policija prašome pastebėjus nuotraukose matomus vyrus, nedelsiant skambinti Skubios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.
