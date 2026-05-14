Nužudyto paramediko M. Sadausko žmona veržiasi į laisvę

Įtariamosios advokatas Vaidotas Sviderskis pateikė skundą, kuriuo prašoma panaikinti Panevėžio apylinkės teismo J. Sadauskienei skirtą 2 mėnesių suėmimą.
Gynybai tiktų bet kokia kardomoji priemonė, išskyrus pačią griežčiausią – suėmimą.
Skundo nagrinėjimas Panevėžio apygardos teisme ketvirtadienį prasidėjo 8 val. 30 min., posėdis truko apie 25 minutes.
Šio teismo pirmininko padėjėja ryšiams su visuomene ir žiniasklaida Jolita Gudelienė informavo portalą Lrytas, jog sprendimas, ar tenkinti skundą, bus priimtas 11 val. 30 min.
Į teismą konvojaus pareigūnai J. Sadauskienę pristatė iš įkalinimo įstaigos. Posėdyje dalyvavo J. Sadauskienė, jos advokatas ir Panevėžio prokuroras Lukas Krivickas.
Prokuroras per posėdį skundą prašė atmesti – būdama laisvėje, J. Sadauskienė gali slapstytis nuo teisėsaugos, daryti naujus nusikaltimus ir trukdyti procesui.
Nužudytojo artimųjų advokatas Algimantas Kolpertas į šiandieninį posėdį nebuvo kviečiamas.
Po posėdžio J. Sadauskienė iškart buvo parvežta į belangę - apie teismo sprendimą jai bus pranešta suimtųjų kameroje.
Už grotų – ir naujasis draugas
J. Sadauskienė už grotų atsidūrė balandžio 21-osios vakarą, ją sulaikius policijos pareigūnams.
Dviejų mėnesių suėmimas įtariamajai ir jos naujajam draugui, kultūrizmu užsiimančiam buvusiam Lietuvos svarsčių kilnojimo čempionui Viliui Solkanui teismo buvo paskirtas balandžio 23 dieną.
Šiuo metu nėra duomenų, kad žmogžudystės byloje įtariamas J. Sadauskienės bendrininkas V. Solkanas būtų pareikęs skundą dėl suėmimo.
V. Solkanas gyveno jo tėvui Ilja Solkanui priklausančioje sodyboje Mileškūnų kaime (Panevėžio r.), kurioje balandžio 21-osios pavakare buvo aptiktas nušauto 31 metų paramediko M. Sadausko kūnas.
Nušautos aukos palaikus iš pradžių bandyta sudeginti, o vėliau jie buvo užkasti duobėje, esančioje šalia statomos terasos pamatų.
Prabilo apie kerštingą moters būdą
Nepaisant teisėsaugos surinktų duomenų, bylojančių prieš sportininkę, pastaroji savo kaltę atkakliai neigia.
V. Solkano tėvas įtariamas lengvesniu nusikaltimu – nelegaliu šaunamojo ginklo, kuriuo galėjo būti įvykdyta žmogžudystė, laikymu. Šiuo metu jis už piniginį užstatą yra išleistas į laisvę.
Dviejų vaikų susilaukusi Sadauskų pora kartu gyventi nustojo 2023 metais, tačiau skyrybų procesas iki paramediko nužudymo dar nebuvo pasibaigęs.
Įtariama, kad kraupus nusikaltimas galėjo būti išvykdytas iš keršto. Apie kerštingą kultūristės būdą minėjo jos motina ir kiti ją pažįstantys žmonės.
Skyrybų bylą, kurioje vyko ginčai, pas ką turėtų gyventi vaikai ir dėl turtinių reikalų, J. Sadauskienė pirmoje teismo instancijoje pralaimėjo. Panevėžio apylinkės teismas 2025 metų gegužę nusprendė, kad dvynukai lieka gyventi pas tėvą, be to, paramediko naudai iš J. Sadauskienės buvo priteista 60 tūkst. eurų siekiančios kompensacijos.
J. Sadauskienės skundą nagrinėjęs Kauno apygardos teismas 2026 metų balandžio viduryje gavo ekspertizės dėl galimo poveikio vaikams išvadas, kuriose nebuvo patvirtinta, kad M. Sadauskas savo mažametėms atžaloms būtų daręs neigiamą įtaką.
Šis faktas galėjo sukelti audringas sportininkės emocijas.
Pagrobimas ir nužudymas – iškart po ekspertizės
Ar po ekspertizės išvadų pateikimo kultūrizmo čempionę galėjo apakinti keršto troškimas, pralaimėjimo nuojauta, siekis bet kokia kaina pakenkti buvusiam sutuoktiniui, tikėtina, paaiškės per ikiteisminį tyrimą arba bylą nagrinėjant teismuose.
Tačiau būtent po šių išvadų pateikimo teismui įvykiai ėmė rutuliotis žaibo greitumu: praėjus vos kelioms dienoms, balandžio 20-ąją, M. Sadauskas sulaukia žinutės iš fiktyvios „Facebook“ paskyros, esą reikia skubiai, tą pačią dieną, pastatyti batutą Panevėžio rajone esančioje sodyboje, neva vaikų šventei.
Laisvu nuo pagrindinio darbo Panevėžio greitosios pagalbos tarnyboje laiku M. Sadauskas užsiėmė batutų nuoma, pats nugabendavo ir pastatydavo klientų valdose.
Balandžio 20-osios rytą išvykęs iš savo namų Panevėžyje vykdyti tariamo užsakymo, paramedikas dingo – jo ieškojo artimieji, gausios policijos ir savanorių pajėgos.
Balandžio 21-ąją, apie 18 valandą M. Sadausko kūnas su šautine žaizda galvoje buvo rastas Mileškūnų kaimo sodyboje, kurioje gyveno naujasis J. Sadauskienės draugas V. Solkanas su savo tėvu I. Solkanu.
Šiek tiek anksčiau, balandžio 21-osios rytą netoli šios sodybos esančiame miške policijos pareigūnai buvo aptikę krovininį M. Sadausko automobilį „Hyundai“ su priekaba.
Sąsajos ir surinkti įkalčiai lėmė, kad buvusiai paramediko žmonai, V. Solkanui ir pastarojo tėvui būtų pareikšti įtarimai byloje dėl žmogaus pagrobimo, nužudymo ir šaunamojo ginklo laikymo.
Prisiminė padegimą ir grasinimus mirtimi
Paramediko tėvas L. Sadauskas portalui Lrytas tvirtino ir anksčiau jautęs mirtiną pavojų – jis ne kartą sūnų ragino būti atsargiam, nes marti gali jį nužudyti.
Po vestuvių Mantas su Justina kartu gyveno maždaug 3 metus: aižėjant santuokai, 2023 metais moteris įsikūrė Paežerio kaime, esančio prie pat Panevėžio, o M. Sadauskas liko gyventi mieste, Rožyno mikrorajone, kartu su savo tėvais,
„Justinai jau išsikėlus, Mantas socialiniame tinkle pamatė jos nuotraukas – sūnui kilo stiprių įtarimų, kad buvusi žmona yra neblaivi. Justina tuo metu buvo su vaikais, todėl jis atvažiavo pas ją pasiimti vaikų.
Atvyko ir policija – kuris iš jų, Mantas ar Justina iškvietė pareigūnus, dabar negalėčiau pasakyti.
Atvažiavus policininkams, Justina atsisakė tikrintis blaivumą, o Mantui tąsyk pareigūnų akivaizdoje šaukė: „Aš tave užmušiu, nušausiu, sudeginsiu, tu negyvensi!“.
Vėliau, 2024 metų spalio 25-osios naktį, apie 2 valandą buvo padegti mūsų šeimos automobiliai „Audi“ ir „Mercedes“ – įsibraukta į mūsų valdą, perlipus tvorą. Ekspertai nustatė, jog buvo panaudotas benzinas, tačiau nusikaltėliai taip ir nebuvo nustatyti.
Mašinos padegtos praėjus vos dienai, kuomet Justina sužinojo, kad teismo proceso dėl skyrybų su Mantu metu bus tikrinamos jos banko sąskaitos“, – pasakojo marčios ranką ir ugniniame išpuolyje įtariantis L. Sadauskas.
