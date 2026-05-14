Lietuvos dienaKriminalai

Pasieniečiai perėmė iš Baltarusijos atskridusį balioną su kroviniu ir sulaikė jo pasiimti atėjusį vyrą

2026 m. gegužės 14 d. 17:52
VSAT
Šalčininkų rajone pasieniečiai užfiksavo nusileidusį oro balioną su kroviniu, surado jį, o šalia surengę pasalą sulaikė vietos gyventoją, atėjusį pasiimti iš Baltarusijos atskraidintų 1 500 pakelių cigarečių.
Daugiau nuotraukų (6)
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis pradėtas ikiteisminis tyrimas, vyro laukia bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Trečiadienį tarnybą vykdę VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Pavoverės pasienio užkardos pareigūnai užfiksavo pasienio ruože besileidžiantį balioną.
Skubiai nuvykę į tikėtiną įvykio vietą, pasieniečiai Veblių kaimo apylinkėse tarp medžių rado sprogusį oro balioną, o už kelių metrų nuo jo – balta polietileno plėvele apvyniotą stačiakampio formos ryšulį.

Iš Baltarusijos – bepilotis orlaivis su cigaretėmis: pasieniečiai nutupdė skraidyklę

Šalia radimvietės VSAT pareigūnai surengė pasalą.
Po kelių valandų ten pasirodė vyras. Asmens dokumentų neturėjo, bet VSAT pareigūnai netruko išsiaiškinti, kad oru atkeliavusio krovinio pasiimti atėjo 23-jų vietos gyventojas.
Susiję straipsniai
Dėl kontrabanda iš Baltarusijos atplukdytą cigarečių – teistumai ir baudos

Dėl kontrabanda iš Baltarusijos atplukdytą cigarečių – teistumai ir baudos

Pasieniečiams panaudojus antidroną, kontrabandininkų skraidyklė su kroviniu tėškėsi į žemę

Pasieniečiams panaudojus antidroną, kontrabandininkų skraidyklė su kroviniu tėškėsi į žemę

Naktį Kaune nusileido kontrabandininkų balionas su 6 dėžėmis baltarusiškų cigarečių

Naktį Kaune nusileido kontrabandininkų balionas su 6 dėžėmis baltarusiškų cigarečių

Sulaikytąjį ir krovinį su baliono liekanomis pasieniečiai pristatė į Pavoverės pasienio užkardą.
Ryšulyje rasta 1 500 pakelių cigarečių (po 20 vnt.) „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Tokio rūkalų kiekio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 8 265 eurai.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Šalčininkietis buvo sulaikytas, po apklausos bus sprendžiama, kokia kardomąsias priemones jam skyrimo.
Nelegalios cigaretės ir kiti įkalčiai laikinai saugomi VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje.
Iš viso šiemet perimti 97 balionais atskraidinti kroviniai, pasieniečiai sulaikė 37 su jais susijusius asmenis.
Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)pasieniečiaiCigaretės
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.