Pasieniečiai perėmė iš Baltarusijos atskridusį balioną su kroviniu ir sulaikė jo pasiimti atėjusį vyrą

Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis pradėtas ikiteisminis tyrimas, vyro laukia bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Trečiadienį tarnybą vykdę VSAT Vilniaus pasienio rinktinės Pavoverės pasienio užkardos pareigūnai užfiksavo pasienio ruože besileidžiantį balioną.
Skubiai nuvykę į tikėtiną įvykio vietą, pasieniečiai Veblių kaimo apylinkėse tarp medžių rado sprogusį oro balioną, o už kelių metrų nuo jo – balta polietileno plėvele apvyniotą stačiakampio formos ryšulį.
Šalia radimvietės VSAT pareigūnai surengė pasalą.
Po kelių valandų ten pasirodė vyras. Asmens dokumentų neturėjo, bet VSAT pareigūnai netruko išsiaiškinti, kad oru atkeliavusio krovinio pasiimti atėjo 23-jų vietos gyventojas.
Sulaikytąjį ir krovinį su baliono liekanomis pasieniečiai pristatė į Pavoverės pasienio užkardą.
Ryšulyje rasta 1 500 pakelių cigarečių (po 20 vnt.) „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis. Tokio rūkalų kiekio vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 8 265 eurai.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Šalčininkietis buvo sulaikytas, po apklausos bus sprendžiama, kokia kardomąsias priemones jam skyrimo.
Nelegalios cigaretės ir kiti įkalčiai laikinai saugomi VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje.
Iš viso šiemet perimti 97 balionais atskraidinti kroviniai, pasieniečiai sulaikė 37 su jais susijusius asmenis.
