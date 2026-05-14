Šiauliuose nuo policijos sprukęs vairuotojas rėžėsi į stulpą

Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, gegužės 13 d. apie 10 val. 45 min. Šiaulių r., Poviliškių kaime, nestojo pareigūnų stabdomas automobilis „Renault Koleos“.
Pareigūnų persekiojamas automobilis, vairuojamas blaivaus vyro (gim. 1984 m.), trenkėsi į apšvietimo stulpą ir jį apgadino.
Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas viešoje vietoje įžūliu elgesiu, grasinimais, piktybiškai tyčiodamasis arba vandališkais veiksmais demonstravo nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ar tvarką, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.