Sukčiai skriaudė vilniečius – bendras gyventojų nuostolis siekia 120 tūkst. eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 13 d. gautas moters (gimusi 1975 m.) pranešimas, kad nuo 2025 m. gruodžio 9 d. iki 2026 m. gegužės 13 d. (tikslus laikas nustatinėjamas), jai būnant Didžiojoje Britanijoje, su ja telefonu susisiekė nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, pasiūlę investuoti pinigus į akcijas biržoje, apgaule pasisavino 29 448 eurus.
Taip pat gegužės 13 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1954 m.) pranešimas, kad balandžio 27 d. apie 16 val. 57 min. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų bendrovės ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 41 000 eurų.
Tą pačią dieną Vilniaus apskrities VPK gautas vyro (gim. 1941 m.) pranešimas, kad gegužės 12 d. apie 12 val. 30 min. Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę policijos pareigūnais bei VMI darbuotojais, apgaule išviliojo 50 000 eurų bei banko mokėjimo kortelę, kuria pasinaudojant iš banko sąskaitos pasisavinta 2 000 eurų.
Nuostolis – 52 000 eurų.
Dėl visų atvejų pradėti ikiteisminiai tyrimai.
