Policija smogė cigarečių kontrabanininkams – dešimtys kratų, yra sulaikytų, rastas ginklas

Lietuvai susiduriant kontrabandinių rūkalų gabenimo oro balionais iš Baltarusijos atvejais, nuo 2025 m. lapkričio mėn. policija ėmėsi aktyvių veiksmų, siekdama pažaboti šį organizuotą nusikalstamą reiškinį ir užkirsti kelią kontrabandinių rūkalų plitimui šalyje.
Siekdami sustabdyti neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis, Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato kriminalistai dar metų pradžioje pradėjo du ikiteisminius tyrimus – buvo aktyviai renkama informacija apie žmones, galimai organizavusius kontrabandinių rūkalų gabenimą, jų platinimą bei kitas nusikalstamas veikas.
Gegužės 12 d., turint reikšmingos informacijos ir atliekant aktyvius tyrimo veiksmus, buvo sulaikyti du vyrai (gimę 1978 m. ir 1981 m.), kurie, kaip įtariama, organizavo ir vykdė nuolatinį vadinamųjų „taškų“ aprūpinimą kontrabandiniais rūkalais Ignalinos mieste ir rajone. Tarp sulaikytųjų – vienas iš pagrindinių organizatorių ir vykdytojų.
Smūgis dar vienai grupuotei: organizavo kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą
Tęsiant tyrimo veiksmus, gegužės 13 d. Utenos apskrities VPK pareigūnai surengė plataus masto operaciją – vienu metu atliktos net 24 kratos Ignalinos mieste ir rajone, Vilniuje, Trakuose, Lentvaryje bei Švenčionių rajone. Šio ikiteisminio tyrimo metu įtarimai yra pareikšti ir sulaikyti 2 įtariamieji.
Didelės apimties policijos operaciją vykdė Utenos apskrities VPK Kriminalinės policijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus, Nusikaltimų tyrimo skyriaus, Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus bei Utenos rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus pareigūnai. Veiksmuose vienu metu dalyvavo 30 policijos pareigūnų.
Šio tyrimo metu iš neteisėtos apyvartos paimta apie 10 tūkst. pakelių įvairių kontrabandinių rūkalų, kurių muitinė vertė viršija 42 tūkst. eurų. Kratų metu taip pat rastas ir paimtas neteisėtai laikytas šaunamasis ginklas, įvairaus kalibro šoviniai bei kiti tyrimui reikšmingi objektai.
Įtarimai pareikšti dviem žmonėms, kurie galimai veikė bendrininkų grupėje, organizuodami kontrabandinių prekių gabenimą ir platinimą. Vienam iš jų taip pat pareikšti įtarimai dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis.
Įtariamieji anksčiau teisti už įvairius nusikaltimus, tarp jų – ir neteisėtą disponavimą akcizais apmokestinamomis prekėmis.
Teisėsauga tęsia pradėtus ikiteisminius tyrimus. Neatmetama, kad įtariamųjų ratas gali plėstis.
Iš viso nuo lapkričio 24 d. perimti 134 kontrabandiniai balionai, rasta daugiau nei 376 000 pakelių cigarečių, pradėta 19 ikiteisminių tyrimų, sulaikyti 72 žmonės.