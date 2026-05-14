Teismui perduota byla dėl internete vykdytos didžiulės sukčiavimo schemos

Ši baudžiamoji byla buvo atskirta iš anksčiau teismui perduotos didelės apimties baudžiamosios bylos, kurioje keliems asmenims, veikusiems bendrininkų grupėje, pareikšti kaltinimai dėl sistemingai vykdytos sukčiavimo schemos internete, siejamos su daugiau nei 200 nusikaltimų. Įtariamojo atžvilgiu tyrimas buvo atskirtas, kadangi jis slapstėsi nuo teisėsaugos institucijų ir buvo paskelbta jo paieška. 2026 metų vasario mėnesį pagal Europos arešto orderį įtariamasis buvo perduotas Lietuvai. Teismo sprendimu jam skirtas suėmimas.
Tyrimo duomenimis, kaltinamasis, veikdamas bendrininkų grupėje su minėtais žmonėmis, įtariama, socialiniuose tinkluose ir internetiniuose skelbimų portaluose skelbdavo melagingą informaciją apie neva parduodamas prekes – automobilių dalis, buitinę techniką, statybinius įrankius. Taip pat buvo siūlomos įvairios paslaugos, tarp jų – kreditai ar galimybė supaprastinta tvarka įgyti vairuotojo pažymėjimą.
Patikėję tokiais pasiūlymais, žmonės pervesdavo pinigus į nurodytas bankų sąskaitas, tačiau žadėtų prekių ar paslaugų negaudavo.
Susiję straipsniai
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nusikalstamai veiklai vykdyti buvo naudojamasi kitų žmonių vardu atidarytomis bankų sąskaitomis, įskaitant ir užsienio bankuose esančias sąskaitas. Gauti pinigai vėliau būdavo išgryninami arba panaudojami įvairiems pirkimams. Nukentėjusiųjų pervestos sumos svyravo nuo 10 iki daugiau nei 800 eurų. Už tokio pobūdžio nusikalstamas veikas baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki 6 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Panevėžio apylinkės teismui.
Teismo prašoma šią bylą sujungti su anksčiau teismui perduota baudžiamąja byla ir jas nagrinėti kartu.
sukčiaisukčiavimasByla
Rodyti daugiau žymių