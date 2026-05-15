Lietuvos dienaKriminalai

Automobilio vagies iš Lietuvos gaudynės Lenkijoje: važiavo prieš eismą, iššoko iš riedančios mašinos ir slėpėsi miške Išplatino filmuotą medžiagą

2026 m. gegužės 15 d. 08:48
Lrytas.lt
Video
Automobilio vagis iš Lietuvos įkliuvo Lenkijoje. Jaunas vyras sučiuptas po gaudynių ir paieškos, į kurią įsitraukė gausios policijos pajėgos ir kinologai su tarnybiniais šunimis. Miške bandžiusiams pasislėpti lietuviui jau pateikti įtarimai dėl vagystės su įsilaužimu ir nestojimo pareigūnams. Jam gresia iki 10 metų kalėjimo.
Daugiau nuotraukų (5)
Kaip pranešė Lenkijos policijos, Balstogės (didžiausias miestas šiaurės rytų Lenkijoje, Palenkės vaivadijos administracinis centras) pareigūnai dėmesį į priešais važiuojantį automobilį „Lexus“ atkreipė dėl to, kad nedegė vienas artimųjų šviesų žibintas.
Pareigūnai apsisuko ir bandė automobilį stabdyti įjungę šviesos ir garso signalus. Tačiau „Lexus“ vairuotojas tik padidino greitį ir bandė pasprukti. Įsukęs į gyvenamąją zoną bėglys kelis šimtus metrų važiavo prieš eismą. Galiausiai jis sulėtino greitį, iššoko iš automobilio ir paspruko į mišką. Automobilis, likęs be vairuotojo, dar keliasdešimt metrų pats važiavo šaligatviu.
Apie bėglį pareigūnai pranešė budėtojui, į įvykio vietą buvo pasiųstos papildomos pajėgos. 
Apžiūrėjus automobilį rasta požymių, kad jis buvo pavogtas.
Į bėglio paiešką įsitraukę pareigūnai pradėjo šukuoti mišką, kuriame šis pasilėpė. Netrukus vienas policininkas išgirdo krebždesį krūmuose ir čia rado pasislėpusį vyriškį. Paaiškėjo, kad tai yra 27 metų Lietuvos pilietis. Jis dėvėjo medžiagines pirštines.
Į įvykio vietą ir policijos kinologas su tarnybiniu šunimi. Sekdamas pėdsakus, šuo pareigūnus atvedė tiesiai pas sulaikytąjį.
Pareigūnai nustatė automobilio savininką. Kai policininkai pasibeldė į jo duris, vyras dar nežinojo, kad maždaug 150 tūkst. Lenkijos zlotų (apie 35 400 eurų) vertės automobilis buvo pavogtas ir vėliau surastas. 
Susiję straipsniai
Per automobilių vagių iš Lietuvos gaudynes ir sulaikymą Lenkijoje sužeisti 4 policijos pareigūnai

Per automobilių vagių iš Lietuvos gaudynes ir sulaikymą Lenkijoje sužeisti 4 policijos pareigūnai

Vilniaus rajone nuo policijos pareigūnų sprukusio „VW Golf“ vairuotojo kelionė baigėsi pakelės griovyje

Vilniaus rajone nuo policijos pareigūnų sprukusio „VW Golf“ vairuotojo kelionė baigėsi pakelės griovyje

Iš Latvijos sprukusių nusikaltėlių gaudynes Lietuvoje pratęsė sraigtasparnis, vienas įtariamasis sulaikytas

Iš Latvijos sprukusių nusikaltėlių gaudynes Lietuvoje pratęsė sraigtasparnis, vienas įtariamasis sulaikytas

Sulaikytas 27 metų lietuvis nuvežtas į areštinę, jam pateikti įtarimai dėl vagystės su įsilaužimu ir nestojimu pareigūnams. Teismas jam skyrė trijų mėnesių suėmimą. Vyriškiui gresia laisvės atėmimas iki 10 metų.
lietuvisLenkijaVagystė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.