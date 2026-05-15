Kaip pranešė Lenkijos policijos, Balstogės (didžiausias miestas šiaurės rytų Lenkijoje, Palenkės vaivadijos administracinis centras) pareigūnai dėmesį į priešais važiuojantį automobilį „Lexus“ atkreipė dėl to, kad nedegė vienas artimųjų šviesų žibintas.
Pareigūnai apsisuko ir bandė automobilį stabdyti įjungę šviesos ir garso signalus. Tačiau „Lexus“ vairuotojas tik padidino greitį ir bandė pasprukti. Įsukęs į gyvenamąją zoną bėglys kelis šimtus metrų važiavo prieš eismą. Galiausiai jis sulėtino greitį, iššoko iš automobilio ir paspruko į mišką. Automobilis, likęs be vairuotojo, dar keliasdešimt metrų pats važiavo šaligatviu.
Apie bėglį pareigūnai pranešė budėtojui, į įvykio vietą buvo pasiųstos papildomos pajėgos.
Apžiūrėjus automobilį rasta požymių, kad jis buvo pavogtas.
Į bėglio paiešką įsitraukę pareigūnai pradėjo šukuoti mišką, kuriame šis pasilėpė. Netrukus vienas policininkas išgirdo krebždesį krūmuose ir čia rado pasislėpusį vyriškį. Paaiškėjo, kad tai yra 27 metų Lietuvos pilietis. Jis dėvėjo medžiagines pirštines.
Į įvykio vietą ir policijos kinologas su tarnybiniu šunimi. Sekdamas pėdsakus, šuo pareigūnus atvedė tiesiai pas sulaikytąjį.
Pareigūnai nustatė automobilio savininką. Kai policininkai pasibeldė į jo duris, vyras dar nežinojo, kad maždaug 150 tūkst. Lenkijos zlotų (apie 35 400 eurų) vertės automobilis buvo pavogtas ir vėliau surastas.
Sulaikytas 27 metų lietuvis nuvežtas į areštinę, jam pateikti įtarimai dėl vagystės su įsilaužimu ir nestojimu pareigūnams. Teismas jam skyrė trijų mėnesių suėmimą. Vyriškiui gresia laisvės atėmimas iki 10 metų.