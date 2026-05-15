Iš Latvijos sprukusių nusikaltėlių gaudynes Lietuvoje pratęsė sraigtasparnis, vienas įtariamasis sulaikytas

Penktadienio rytą Policijos departamentas pateikė daugiau informacijos apie nusikaltėlių, pasprukusių nuo Latvijos policijos persekiojimą Lietuvos teritorijoje. Kaip rašoma policijos pranešime, gegužės 14 d. apie 11 val. 46 min. gautas pranešimas, kad Latvijos policijos pareigūnai persekiojo jiems nestojusį automobilį BMW. Automobiliu važiavę žmonės buvo įtariami dėl didelės pinigų sumos vagystės.
Apie 11 val. 37 min. automobilis kirto Lietuvos ir Latvijos valstybinę sieną per Saločių postą (Pasvalio rajonas) ir nuo Latvijos pareigūnų paspruko.
Kai Latvijos policijos pareigūnai kreipėsi pagalbos į Lietuvos policiją, tą pačią dieną apie 12 val. 30 min. Pasvalio r., Kriaušiškių kaimo ribose, įtariamųjų automobilis BMW buvo rastas laukuose, žmonių šalia nebuvo.
Smūgis dar vienai grupuotei: organizavo kontrabandinių cigarečių gabenimą ir platinimą
Įtariamųjų paieškai pasitelktas VSAT sraigtasparnis, įvestas planas „Sulaikymas“.
Tą pačią dieną apie 13 val. Kėdainių r., Skerdikų kaime, sustabdytas automobilis „Volkswagen Tiguan“, kurį vairavo vyras (gim. 1985 m.). Policija praneša, kad vairuotojas įtariama susijęs su pinigų vagyste Latvijoje.
Įtariamasis uždarytas į areštinę, kiti įtariamieji ieškomi. Įvykio aplinkybės nustatinėjamos.
Dar ketvirtadienį Panevėžio apskrities VPK kreipėsi į visuomenę prašydama pagalbos ieškant įtarimiamųjų. Tąkart buvo skelbiami, kad bėgliai plėšė bankomatus.
Susiję straipsniai
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl nusikalstamu būdu gauto turto įgyjimo ar realizavimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas įgijo, valdė, naudojosi arba realizavo turtą žinodamas, kad tas turtas gautas nusikalstamu būdu arba dalyvaujant nusikalstamoje veikoje, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.