Kaune ir Kėdainių rajone pavogti du brangūs automobiliai

2026 m. gegužės 15 d. 09:19
Lrytas.lt
Kauno ir Kėdainių pareigūnai tiria dviejų brangių automobilių vagystes. Kaune pavogtas „Lexus“ jau surastas.
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 14 d. apie 2 val. 40 min. Kaune, Aukštutinių Kaniūkų g., pastebėta, kad pavogtas automobilis „Lexus RX450H“ (pagamintas 2024 m.).  Nuostolis – 90 000 eurų.
Tą pačią dieną apie 21 val. 20 min. automobilis rastas Kauno r., Domeikavos kaime.
Taip pat gegužės 14 d. apie 21 val. Kėdainių r., Labūnavos kaime, pastebėta, kad pavogtas automobilis BMW X5 (pagamintas 2017 m.). Nuostolis – 35 000 eurų.
Kaune vagių grobiu tapo automobilio „Audi" žibintai – žala siekia apie 5000 eurų

Iš Latvijos sprukusių nusikaltėlių gaudynes Lietuvoje pratęsė sraigtasparnis, vienas įtariamasis sulaikytas

Automobilio vagies iš Lietuvos gaudynės Lenkijoje: važiavo prieš eismą, iššoko iš riedančios mašinos ir slėpėsi miške

Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
Tas, kas pagrobė labai didelės vertės svetimą turtą arba pagrobė didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes, arba pagrobė svetimą turtą dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
