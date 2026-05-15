Kaune ir Kėdainių rajone pavogti du brangūs automobiliai

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 14 d. apie 2 val. 40 min. Kaune, Aukštutinių Kaniūkų g., pastebėta, kad pavogtas automobilis „Lexus RX450H“ (pagamintas 2024 m.). Nuostolis – 90 000 eurų.
Tą pačią dieną apie 21 val. 20 min. automobilis rastas Kauno r., Domeikavos kaime.
Taip pat gegužės 14 d. apie 21 val. Kėdainių r., Labūnavos kaime, pastebėta, kad pavogtas automobilis BMW X5 (pagamintas 2017 m.). Nuostolis – 35 000 eurų.
Abiem atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į patalpą, ryšių kabelių kanalų sistemą, saugyklą ar saugomą teritoriją arba pagrobė didelės vertės svetimą turtą, arba pagrobė strateginę ar svarbią reikšmę nacionaliniam saugumui turinčių juridinių asmenų infrastruktūrą sudarantį turtą ar jo dalį, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
Tas, kas pagrobė labai didelės vertės svetimą turtą arba pagrobė didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes, arba pagrobė svetimą turtą dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
