Kraupi žmogžudystė Jurbarko rajone: versija apie moters nukritimą nuo laiptų kriminalistai nepatikėjo

Armeniškių kaime (Seredžiaus sen.) su sūnumi ir savo 90 metų anyta gyvenusi moteris mirė savo namuose gegužės 11-osios naktį arba paryčiais. Po vienu stogu gyvenanti senolė – įtariamojo žudiko močiutė iš tėvo pusės.
Dėl sunkių sužalojimų pablogėjus Giedriaus V. motinos būklei, greitosios pagalbos medikai į šią valdą buvo iškviesti ankstų praėjusio pirmadienio rytą. Atvykę apie 7 valandą, jie konstatavo moters mirtį. Ant jos kūno buvo matyti sumušimų žymės.
Tą patį rytą mįslingos mirties aplinkybes ėmė tirti policija.
Psichoterapeutas apie smurto šeimoje problemas: dažniausiai tą pastebėti padeda keli veiksniai
90-metė senutė pareigūnams sakė, jog marti esą tikriausiai nukrito nuo stačių laiptų, jungiančių abu aukštus – ji girdėjusi trenksmą, bildesį.
Tačiau kriminalistai išsiaiškino, kad prieš auką veikiausiai buvo panaudotas smurtas – senolė galėjo nematyti paties momento, kaip vaikaitis suduota smūgius savo mamai arba pastumia ją nuo laiptų.
Susiję straipsniai
Išvežamas sūnus drebėjo
„Pareigūnams išsivežant Giedrių į areštinę, jis visas drebėjo“, – portalui Lrytas pasakojo šaltiniai.
Giedriui V. buvo nustatytas vidutinis, artimas sunkiam girtumo laipsnis (2,46 prom.).
Jaunam vyrui pareikšti įtarimai dėl motinos nužudymo – jam gresia kalėjimas nuo 8 iki 20 metų.
Generalinės prokuratūros Komunikacijos poskyrio vyriausioji specialistė Agnė Pociūtė pranešė portalui Lrytas, jog teismas trečiadienį įtariamajam skyrė 30 dienų suėmimą.
Žinių apie smurtą anksčiau nebuvo
Seredžiaus seniūnė Rimantė Pavalkienė portalą informavo, jog seniūnijos darbuotojų anksčiau nebuvo pasiekusios žinios smurtą Giedriaus V. šeimoje.
Vietos gyventojai pasakojo, jog jaunas vyras niekur nedirba, yra linkęs į svaigalus.
Prieš kurį laiką jis kreipėsi į seniūniją dėl pašalpos skyrimo, skųsdamasis mažomis pajamomis.
Įtariamasis savo šeimos nėra sukūręs. Namas, kuriame jis gyveno su savo motina ir močiute iš išorės atrodo gražiai, tačiau viduje matyti netvarkos, apleidimo požymiai.
Teisėsauga kol kas neatskleidžia, ar suimtasis pripažįsta savo kaltę.
ŽmogžudystėJurbarko rajonasMotina ir sūnus
Rodyti daugiau žymių