Pykčio apimtas Raseinių rajono savivaldybės darbuotojas padegė tėvo „Audi Q5“ – sudegė dar 6 automobiliai

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, 2025 m. spalio mėnesį A. K. buvo sustabdytas vairuojantis tėvui priklausantį automobilį „Audi Q5“, nors buvo praradęs teises vairuoti. Dėl padaryto pažeidimo transporto priemonė buvo konfiskuota ir nugabenta į saugomą automobilių aikštelę Raseinių rajone.
Praėjus maždaug mėnesiui po automobilio konfiskavimo, kaip įtariama, pykčio apimtas kaltinamasis kampiniu šlifuokliu nupjovė saugomos automobilių stovėjimo aikštelės tvoros segmento dalį ir neteisėtai pateko į teritoriją. Tyrimo duomenimis, jis automobilį „Audi Q5“ apipylė degiu skysčiu ir padegė.
Kilęs gaisras išplito į šalia stovėjusias transporto priemones – sudegė arba buvo apgadinti bent šeši automobiliai. Bendra padaryta turtinė žala viršija 27 tūkst. eurų.
Susiję straipsniai
Anksčiau neteistas vyras kaltinamas dėl svetimo turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu. Ikiteisminio tyrimo metu kaltinamasis savo kaltę pripažino visiškai ir nuoširdžiai gailėjosi.
Baudžiamojoje byloje pareikšti civiliniai ieškiniai daugiau nei 35 tūkst. eurų sumai. Siekiant užtikrinti žalos atlyginimą, prokuroro nutarimu laikinai apribotos kaltinamojo teisės į pinigines lėšas bankų sąskaitose.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmams.