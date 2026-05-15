Šilutės r. sulaikytas įtariamas padegėjas

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 14 d. apie 10 val. 24 min. Šilutės r., Traksėdžių kaime, priekaboje - namelyje kilo gaisras, kurio metu jis sudegė.
Įtarimas padegimu vyras (gim. 1967 m.) uždarytas į areštinę. Nuostolis – 2 000 eurų.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą visuotinai pavojingu būdu, jeigu dėl to galėjo nukentėti žmonės, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.