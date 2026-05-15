Lietuvos dienaKriminalai

Už daugiau nei 300 tūkst. eurų pasisavinimą – bauda ir priteista žala

2026 m. gegužės 15 d. 09:13
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Gegužės 13 d. Kauno apylinkės teismas paskelbė nuosprendį baudžiamojoje byloje, kurioje Kaune veikiančios bendrovės buvęs direktorius pripažintas kaltu dėl sukčiavimo ir aplaidaus finansinės apskaitos tvarkymo. Teismas jam skyrė 15 tūkst. eurų baudą.
Daugiau nuotraukų (1)
Bylos duomenimis, laikotarpiu nuo 2022 m. lapkričio mėn. iki 2023 m. balandžio mėn. kaltinamasis, veikdamas per valdomą įmonę, bankui bei valstybinei finansų įstaigai teikė suklastotus dokumentus ir tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamą kompiuterinės įrangos, automobilių bei kitų prekių įsigijimą, siekdamas neteisėtai gauti kreditines lėšas.
Nustatyta, kad, gavęs finansavimą pagal suklastotus dokumentus, asmuo papildomai kreipėsi į valstybinę finansų įstaigą dėl palūkanų kompensavimo priemonės verslui, pateikdamas suklastotus dokumentus ir tikrovės neatitinkančius duomenis apie tariamai bankui sumokėtas palūkanas, kurios faktiškai nebuvo sumokėtos. Tokiu būdu jam buvo išmokėtos ir valstybės kompensacinės lėšos.
Tyrimo metu taip pat nustatyta, kad gautos lėšos buvo pervedamos į kaltinamojo bei su juo susijusių žmonių banko sąskaitas ir naudojamos asmeniniams poreikiams, o ne finansavimo sutartyse numatytiems verslo tikslams. Iš viso kaltinamasis apgaule įgijo daugiau kaip 300 tūkst. eurų.
Susiję straipsniai
Verdiktas A. Kandrotui-Celofanui atidedamas: recidyvistas, dar nežinodamas apie tai, bailiai spruko į Baltarusiją

Verdiktas A. Kandrotui-Celofanui atidedamas: recidyvistas, dar nežinodamas apie tai, bailiai spruko į Baltarusiją

Kauno teismas tėvą nužudžiusių, o motiną sužalojusį recidyvistą ilgiems metams pasiuntė į kalėjimą

Kauno teismas tėvą nužudžiusių, o motiną sužalojusį recidyvistą ilgiems metams pasiuntė į kalėjimą

Kauno apygardos teisme – nuosprendis dar vienam „kamuoliniui“

Kauno apygardos teisme – nuosprendis dar vienam „kamuoliniui“

Tyrimas dėl aplaidaus finansinės apskaitos tvarkymo buvo atnaujintas paaiškėjus naujoms aplinkybėms dėl kitų galimai padarytų nusikalstamų veikų.
Teismas vyrą pripažino kaltu. Jam skirta 15 tūkst. eurų bauda bei tenkintas banko pareikštas civilinis ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo – iš kaltinamojo priteista beveik 250 tūkst. eurų.
Nuosprendis per 20 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui.
nuosprendisKauno apylinkės teismassukčiavimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.