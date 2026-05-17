„Neskęstantis“ Raseinių valdininkas: iš kėdės neišverčia nei „nuotykiai“ kelyje su promilėmis, nei 6 automobilių padegimas

Penktadienį prokuratūra bylą dėl turto sunaikinimo arba sugadinimo visuotinai pavojingu būdu perdavė Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmams. Savo kaltę ikiteisminio tyrimo metu A. Kosa pripažino.
Pavojingas išpuolis ugnimi Raseinių rajone, Alėjų gyvenvietėje, Bažnyčios gatvėje esančioje saugomoje aikštelėje, kurioje stovi už įvairius pažeidimus policijos sulaikyti arba konfiskuoti automobiliai, buvo įvykdytas vėlų 2025 metų lapkričio 21-osios vakarą.
Maždaug 22 val. 50 min. prie apšviestos ir filmuojamos aikštelės privažiavo keturratis, iš kurio išlipęs vyras kampiniu šlifuokliu išpjovė dalį tvoros ir apliejo degiu skysčiu visureigį „Audi Q5“. Netrukus įsiplieskė didžiulis gaisras – nuo „Audi“ liepsnos persimetė į 5 šalia stovėjusius automobilius („Volvo“, „VW Golf“ ir kt.).
Pirmomis tyrimo dienomis kriminalistams veikiausiai net nešovė į galvą mintis, kad padegėjas gali būti vietos savivaldybėje dirbantis vyras.
Tačiau po kruopelę renkant duomenis, buvo „prisikasta“ prie A. Kosos, kuris be užimamų pareigų savivaldybėje priklauso ir Raseinių vietos veiklos grupės valdybai.
Nusidriekė nešvarių įvykių grandinė
Automobilių padegimo byloje renkant vieną detalę po kitos, tyrėjams pavyko atkurti A. Kosai inkriminuojamo nusikaltimo ir jo priešistorės paveikslą.
2024 metais šis valdininkas buvo nutvertas kelyje neblaivus vairuojantis automobilį – jam buvo laikinai atimta teisė vairuoti transporto priemones.
Tačiau 2025 metų spalį, dar nepasibaigus teisių atėmimo laikotarpiui, A. Kosa vėl įkliūva pareigūnams prie vairo.
Šįsyk A. Kosos šeimos nariui priklausantis visureigis „Audi Q5“ buvo konfiskuotas ir pristatytas į saugomą aikštelę Raseinių rajone.
Praėjus maždaug mėnesiui po konfiskavimo visureigis buvo padegtas, o nuo jo liepsnos persimetė į nemažą skaičių kitų aikštelėje stovėjusių automobilių, policijos sulaikytų už įvairius pažeidimus.
„Kaip įtariama, kaltinamasis buvo apimtas pykčio“, – tvirtinama penktadienį išplatintame Šiaulių apylinkės prokuratūros pranešime.
Iki šiol dirba savivaldybėje
Surinkus pakankamai svarių kaltės įrodymų, savivaldybės atstovui buvo pareikšti įtarimai dėl padegimo. Šiomis dienomis baigus tyrimą, gegužės 15-ąją keturių tomų byla atsidūrė teisme.
Visiškai pripažinęs savo kaltę A. Kosa pareiškė, jog dėl savo veiksmų nuoširdžiai gailisi.
Už tyčinį turto sunaikinimą arba sugadinimą valdininkui gresia bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 5 metų.
A.Kosai pareikšti civiliniai ieškiniai dėl žalos atlyginimo, kurių bendra suma viršija 35 tūkst. eurų.
Nepaisant šokiruojančio valstybės tarnautojo elgesio, jis tebedirba Raseinių rajono savivaldybės Strateginio planavimo ir projektų valdymo skyriuje. Tai penktadienį naujienų portalui patvirtino šio skyriaus vedėja Indrė Antanaitienė.
„Ne žmogų nužudžiau, ne kyšį paėmiau“
„Kodėl mane kalbinate kaip savivaldybės, o ne kaip kitos įmonės darbuotoją? Man būtų paprasčiau. Dirbu keliose darbovietėse“, – pokalbio pradžioje pareiškė valstybės tarnautojas.
Portalui Lrytas atkreipus A. Kosos dėmesį, jog jis dirba viešajame sektoriuje, Raseinių rajono savivaldybėje, pašnekovas atsakė: „Nenoriu nieko komentuoti. Supraskite ir mane. Yra kaip yra. Viską aš pasakiau, viskas parašyta (baudžiamosios bylos medžiagoje – Red.). Yra parašyta, kad gailiuosi. Normalu, jog gailiuosi“.
Mašinų padegimu kaltinamas valdininkas užsiminė, kad jo veiksmai buvo spontaniški.
Pasak A. Kosos, prokuratūros pranešime buvo paviešinta ne viskas: „Turėjo būti daugiau medžiagos paviešinta“.
Portalo korespondentui pastebėjus, jog jis galėtų pateikti pilnesnį vaizdą dabar, Raseinių savivaldybės atstovas atsakė: „Kas iš to? Bus mano žodis prieš kito žodį“.
2024 metais jis neblaivus (pasak A. Kosos, buvo nustatytas lengvas neblaivumo laipsnis) prie vairo esą sėdo spontaniškai, dėl emocijas sukėlusių asmeninių aplinkybių. Jau atėmus teises, 2025 metų spalį mašiną vairavo, nes „reikėjo vykti į darbą, o žmona negalėjo nuvežti“.
Konfiskavus „Audi Q5“, A. Kosa, prokuratūros duomenimis, 2025 metų lapkričio 21-ąją, prieš vidurnaktį įsliūkino į saugomą aikštelę, kurioje buvo laikomas šis visureigis, ir sukėlė pavojingą gaisra, liepsnoms apėmus 6 transporto priemones.
Portalui atkreipus dėmesį į besikartojančių pažeidimų, inkriminuojamo nusikaltimo grandinę, A. Kosa atsakė: „Vertėtų pasižiūrėti ir į mano veiklą visuomeninėse organizacijose – kiek gerų darbų esu padaręs, kiek padėjęs įgyvendinti projektų sunkiai gyvenantiems žmonėms. Galima charakterizuoti žmogų ir iš šios pusės.
Reikia pažvelgti į 20 metų trukmės žmogaus darbus. Nereikia žvelgti vien tik iš negatyvios pusės“.
Aš ne žmogų nužudžiau, ne kyšį paėmiau, nei kažkokį kitą su darbu susijusį dalyką padariau, kad čia reikėtų darbovietę prikišti.
Savaime aišku, su darbu savivaldybėje atsisveikinsiu – dėl to net nėra klausimų“.
2023 metų spalį A. Kosa savivaldybėje buvo apdovanotas padėkos raštu: „Už kruopštumą ir efektyvumą, perimant patirtį bei diegiant naujoves, įgyvendinant susisiekimo srities projektus“, bet vėliau sekė garbės jam nedarantys įvykiai.
