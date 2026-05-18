Apeliacinis teismas narkotikų platintojams griežtų laisvės atėmimo bausmių nesušvelnino

2026 m. gegužės 18 d. 11:51
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Lietuvos apeliacinis teismas atmetė dviejų vyrų, kontrabanda į Lietuvą įvežusių ir čia išplatinusių itin didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų, apeliacinius skundus ir paliko galioti Vilniaus apygardos teismo nuosprendį, kuriuo jiems skirti ilgi metai nelaisvės.
Vilniaus apygardos teismas 2025 m. vasario 25 d. G. M. (gim. 1990 m.) ir I. T. (gim. 1983 m.) pripažino kaltais dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrabandos bei labai didelio kiekio narkotinių ir psichotropinių medžiagų laikymo bei platinimo.
Ikiteisminį tyrimą organizavo Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, valstybinį kaltinimą byloje palaikė Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras, tyrimą atliko Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus pareigūnai.
Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, jog G. M. ir I. T. 2023 m. kontrabanda iš Nyderlandų Karalystės į Lietuvą įvežė labai didelį kiekį narkotinių ir psichotropinių medžiagų: kokaino, kanapių, chlormetkarinono (3-CMC), ketamino, MDMA, LSD ir naujų rinkoje atsiradusių psichotropinių medžiagų.

Itin didelius kiekius narkotinių ir psichotropinių medžiagų vyrai platino jas užkasdami sutartose atokiose vietose sostinėje ir jos apskrityje, kol 2023 m. spalio mėn. juos sulaikė policijos pareigūnai.
Atlikdami kratas, pareigūnai pas G. M. rado 80 400 eurų grynaisiais pinigais.
Išnagrinėjęs baudžiamąją bylą, Vilniaus apygardos teismas abiem nuteistiesiems skyrė griežtas 10 metų 3 mėnesių laisvės atėmimo bausmes.
Nesutikdami su nuosprendžiu, nuteistieji ir jų gynėjai pateikė apeliacinius skundus, prašydami sušvelninti skirtas bausmes.
Apeliacinio teismo teisėjų kolegija, apeliacine tvarka išnagrinėjusi bylą, abiejų vyrų skundus atmetė.
Apeliacinis teismas paliko galioti ir pirmosios instancijos teismo nuosprendžio dalį, kuria nustatyta, kad iš G. M. konfiskuojami ir valstybės naudai priteisiami 80 400 eurų kaip nusikalstamos veikos rezultatas.
