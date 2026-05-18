Beteisiui vairuotojui nepavyko įrodyti, kad riedėjo elektriniu paspirtuku, teismo nuomonė kategoriška: tai mopedas

Bylos duomenimis, 2025 m. gruodžio 9 d. Tauragėje, pareiškėjas vairavo elektrinį mopedą, nors teisė vairuoti transporto priemones jam buvo atimta anksčiau. Policija taip pat nustatė, kad transporto priemonė buvo neįregistruota, be valstybinio numerio ženklų, jai nebuvo atlikta privalomoji techninė apžiūra ir ji nebuvo apdrausta privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu.
Nagrinėdamas bylą teismas vertino transporto priemonės technines charakteristikas ir jų atitiktį teisės aktuose nustatytiems kriterijams. Byloje nustatyta, kad „CITYCOCO EB-X10“ elektrinės transporto priemonės didžiausioji naudingoji galia siekia 1000 W, joje įrengtos dvi sėdimos vietos, o sėdynės aukštis – 70 cm.
Teismas pažymėjo, kad pagal Saugaus eismo automobilių keliais įstatymą elektrine mikrojudumo priemone gali būti laikoma tik vienam asmeniui skirta elektra varoma transporto priemonė, kurios sėdimos vietos aukštis neviršija 54 cm. Kadangi pareiškėjo vairuota transporto priemonė buvo dvivietė, o jos sėdynės aukštis viršijo įstatyme nustatytą ribą, ji neatitiko elektrinei mikrojudumo priemonei keliamų reikalavimų.
Teismas taip pat konstatavo, kad ši transporto priemonė nelaikytina motoriniu dviračiu, nes neturėjo pedalų ar rankenų, kuriomis transporto priemonė galėtų būti varoma žmogaus raumenų jėga.
Atsižvelgęs į transporto priemonės konstrukciją ir techninius parametrus, teismas sprendė, kad „CITYCOCO EB-X10“ atitinka mopedui taikomus kriterijus. Pagal teisės aktus mopedu laikoma dviratė motorinė transporto priemonė, kurios maksimalus konstrukcinis greitis neviršija 45 km/val., o elektros variklio galia yra ne didesnė kaip 4 kW.
Teismo vertinimu, pareiškėjo vairuota transporto priemonė priskirtina L1e klasės mopedams, kuriems būtina registracija, techninė apžiūra, privalomasis civilinės atsakomybės draudimas bei AM arba aukštesnės kategorijos teisė vairuoti. Teismas konstatavo, kad K. D. pagrįstai patrauktas administracinėn atsakomybėn.
Spręsdamas dėl transporto priemonės konfiskavimo, teismas pažymėjo, kad pareiškėjas žinojo apie jam taikomą draudimą vairuoti, tačiau vis tiek įsigijo ir vairavo mopedą. Teismo vertinimu, konfiskavimas šiuo atveju yra proporcinga priemonė, siekiant užkirsti kelią naujiems pažeidimams.
Nutartis per 20 dienų gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui.