Lietuvos dienaKriminalai

Kauno apygardos teisme – pavojingas incidentas

2026 m. gegužės 18 d. 14:03
Kauno apygardos teismas
Pirmadienį Kauno apygardos teisme nagrinėjant baudžiamąją bylą įvyko pavojingas incidentas – baigiamųjų kalbų metu byloje, susijusioje su labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų disponavimu ir organizuotu jų gabenimu į Marijampolės kalėjimą, teisiamasis agresyviai reagavo į teismo procesą, sviedė į teisėją segtuvą su metalinėmis detalėmis ir išdaužė apsauginį stiklą, skyrusį teisiamąjį nuo teismo salės.
Daugiau nuotraukų (1)
Tai padaręs vyras, anksčiau 9 kartus teistas už smurtinius, turtinius bei su narkotinėmis medžiagomis susijusius nusikaltimus, posėdžio metu reikalavo nušalinti bylą nagrinėjantį teisėją.
Įvykio metu žmonės nenukentėjo, tačiau incidentas dar kartą atkreipė dėmesį į seniai keliamą problemą – nepakankamą saugumo užtikrinimą teismuose ir realų pavojų, kylantį teisėjams bei teismo personalui nagrinėjant sudėtingas baudžiamąsias bylas.
Kauno apygardos teismas pažymi, kad baudžiamosiose bylose vis dažniau susiduriama su agresyviu proceso dalyvių elgesiu, emocijų protrūkiais ir pavojingomis situacijomis. Tokie incidentai kelia tiesioginę grėsmę ne tik teisėjams, bet ir teismo darbuotojams, proceso dalyviams bei posėdžius stebintiems asmenims.
Susiję straipsniai
Milžiniškos korupcijos byloje kontrabandos karalius siekė ištrūkti į laisvę – teismas priėmė sprendimą

Milžiniškos korupcijos byloje kontrabandos karalius siekė ištrūkti į laisvę – teismas priėmė sprendimą

Kauno apygardos teisme – nuosprendis dar vienam „kamuoliniui“

Kauno apygardos teisme – nuosprendis dar vienam „kamuoliniui“

Apeliacinis teismas narkotikų platintojams griežtų laisvės atėmimo bausmių nesušvelnino

Apeliacinis teismas narkotikų platintojams griežtų laisvės atėmimo bausmių nesušvelnino

Lietuvos teismai ne kartą yra akcentavęs būtinybę stiprinti saugumo priemones teismuose, ypač nagrinėjant bylas dėl sunkių ir organizuotų nusikaltimų.
Šis įvykis dar kartą parodė, kad esamos apsaugos priemonės ne visais atvejais yra pakankamos užtikrinti saugią darbo aplinką teismų darbuotojams ir proceso dalyviams.
Kauno apygardos teismasincidentasteisėjas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.