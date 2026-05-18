Kauno apygardos teisme – pavojingas incidentas

Tai padaręs vyras, anksčiau 9 kartus teistas už smurtinius, turtinius bei su narkotinėmis medžiagomis susijusius nusikaltimus, posėdžio metu reikalavo nušalinti bylą nagrinėjantį teisėją.
Įvykio metu žmonės nenukentėjo, tačiau incidentas dar kartą atkreipė dėmesį į seniai keliamą problemą – nepakankamą saugumo užtikrinimą teismuose ir realų pavojų, kylantį teisėjams bei teismo personalui nagrinėjant sudėtingas baudžiamąsias bylas.
Kauno apygardos teismas pažymi, kad baudžiamosiose bylose vis dažniau susiduriama su agresyviu proceso dalyvių elgesiu, emocijų protrūkiais ir pavojingomis situacijomis. Tokie incidentai kelia tiesioginę grėsmę ne tik teisėjams, bet ir teismo darbuotojams, proceso dalyviams bei posėdžius stebintiems asmenims.
Susiję straipsniai
Lietuvos teismai ne kartą yra akcentavęs būtinybę stiprinti saugumo priemones teismuose, ypač nagrinėjant bylas dėl sunkių ir organizuotų nusikaltimų.
Šis įvykis dar kartą parodė, kad esamos apsaugos priemonės ne visais atvejais yra pakankamos užtikrinti saugią darbo aplinką teismų darbuotojams ir proceso dalyviams.
Kauno apygardos teismasincidentasteisėjas
Rodyti daugiau žymių