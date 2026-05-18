Lietuvos dienaKriminalai

Klaipėdoje padegėjų taikiniu tapo automobilis ir tualetas

2026 m. gegužės 18 d. 10:35
Lrytas.lt
Sekmadienio vakare Klaipėdoje buvo sukelti du gaisrai.
Daugiau nuotraukų (1)
Apie 17 val. Klaipėdoje, Kapsų gatvėje, prie garažo, automobilyje „Audi A3“ (pagamintas 2010 m.) kilo gaisras, kurio metu automobilis sudegė.
Įtariamas padegimas. Nuostolis – 3 700 eurų. Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Kiek vėliau, 17.34 val., Klaipėdoje, Rumpiškės gatvėje, statybos objekte, degė laikinai pastatytas tualetas, taip pat gaisro metu buvo apgadintas įmonei priklausantis automobilis „VW Transporter“ bei įvairios statybinės medžiagos.
Žala tikslinama. Įtariamas padegimas.
Dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu pradėtas ikiteisminis tyrimas.
KlaipėdaAutomobilisgaisrai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.