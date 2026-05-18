Klaipėdoje padegėjų taikiniu tapo automobilis ir tualetas

Apie 17 val. Klaipėdoje, Kapsų gatvėje, prie garažo, automobilyje „Audi A3“ (pagamintas 2010 m.) kilo gaisras, kurio metu automobilis sudegė.
Įtariamas padegimas. Nuostolis – 3 700 eurų. Surinkta medžiaga ikiteisminiam tyrimui dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu.
Kiek vėliau, 17.34 val., Klaipėdoje, Rumpiškės gatvėje, statybos objekte, degė laikinai pastatytas tualetas, taip pat gaisro metu buvo apgadintas įmonei priklausantis automobilis „VW Transporter“ bei įvairios statybinės medžiagos.
Žala tikslinama. Įtariamas padegimas.
Dėl turto sugadinimo visuotinai pavojingu būdu pradėtas ikiteisminis tyrimas.
