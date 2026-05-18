Kretingoje automobilio vagystė išaiškėjo po girto vyro sukeltos avarijos

2026 m. gegužės 18 d. 09:16
Savaitgalį Kretingoje po girto vyro sukeltos avarijos išaiškėjo, kad automobilis, kuriuo jis važiavo, yra pavogtas.
Šeštadienį 22.40 val. buvo gautas pranešimas, kad Kretingoje, Savanorių gatvėje, automobilis „Volkswagen Golf“ atsitrenkė į stovėjusį automobilį „Audi“.
Automobilį vairavusiam vyrui gimusiam (gim 1998 m.) pareigūnai nustatė 1,96 prom. girtumą.
Aiškinantis įvykio aplinkybes pareigūnai nustatė, kad automobilis „Volkswagen Golf“ tą patį vakarą buvo pavogtas.
Girtą vairuotoją policija uždarė į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės ir vairavimo esant neblaiviam.
