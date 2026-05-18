Marijampolėje girtas vyras priešino policijos pareigūnui

Kaip pranešė Policijos departamentas, 12.46 val. Marijampolėje, Jono Basanavičiaus gatvėje, už viešosios tvarkos nusižengimą į Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) patalpas pristatytas neblaivus (atsisakė pasitikrinti girtumą) vyras (gim. 1978 m.) aktyviais veiksmais sukėlė fizinį skausmą Marijampolės AVPK pareigūnui (gim. 1992 m.).
Pareigūnas, jam suteikus medicininę pagalbą, tęsė tarnybą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo valstybės tarnautojui ar viešojo administravimo funkcijas atliekančiam asmeniui.
