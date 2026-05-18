Pravieniškių kalėjimo pareigūnas į darbą atvyko su kvapu

Tiesa, girtumas nebuvo didelis. Pirmuoju pūtimu pareigūnas pripūtė 0,49 promilės, antruoju – 0,41 promilės.
Pareigūnas į tarnybą nebuvo įleistas, jis nušalintas nuo pareigų. Dėl įvykio pradėtas tarnybinis patikrinimas.
Lietuvos kalėjimų tarnyba primena, kad tarnyboje taikomi vienodi atsakomybės standartai visiems pareigūnams, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, laipsnio, tarnybos stažo, nuopelnų ar priklausymo profesinėms sąjungoms. Netoleruojami jokie veiksmai, kurie gali pažeminti pareigūno vardą ar diskredituoti tarnybą.