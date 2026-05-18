Lietuvos dienaKriminalai

Pravieniškių kalėjimo pareigūnas į darbą atvyko su kvapu

2026 m. gegužės 18 d. 14:43
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Sekmadienio rytą Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 1-ojo kalėjimo budėtojas informavo apie atliktą atvykstančių į įstaigą pareigūnų patikrinimą. Patikrinimo metu Saugumo valdymo skyriaus jaunesnysis specialistas pripūtė promolių.
Daugiau nuotraukų (1)
Tiesa, girtumas nebuvo didelis. Pirmuoju pūtimu pareigūnas pripūtė 0,49 promilės, antruoju – 0,41 promilės.
Pareigūnas į tarnybą nebuvo įleistas, jis nušalintas nuo pareigų. Dėl įvykio pradėtas tarnybinis patikrinimas.
Lietuvos kalėjimų tarnyba primena, kad tarnyboje taikomi vienodi atsakomybės standartai visiems pareigūnams, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, laipsnio, tarnybos stažo, nuopelnų ar priklausymo profesinėms sąjungoms. Netoleruojami jokie veiksmai, kurie gali pažeminti pareigūno vardą ar diskredituoti tarnybą.
Pravieniškių 1-asis kalėjimasAlkoholisnusižengimas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.