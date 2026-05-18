Savaitgalį į Šiaulių ir Pravieniškių 2-ąjį kalėjimą įmesti paketai su draudžiamais daiktais

2026 m. gegužės 18 d. 09:29
Lietuvos kalėjimų tarnyba
Šeštadienį į Lietuvos kalėjimų tarnybos Šiaulių kalėjimo teritoriją nenustatytas asmuo permetė paketą su draudžiamais daiktais. Įvykį užfiksavo budėtojas.
Patikrinus siuntinį paaiškėjo, kad jame buvo 5 mobiliojo ryšio telefonai, 4 įkrovimo laidai ir 3 belaidės ausinės.
Dar vienas draudžiamų daiktų radinys užfiksuotas gegužės 18 d. Lietuvos kalėjimų tarnybos Pravieniškių 2-ajame kalėjime, esančiame Pravieniškių g. 10.
Apėjimo metu pareigūnai teritorijoje aptiko paketą, kuriame buvo paslėpti 3 mobiliojo ryšio telefonai, USB laidas bei telefono priedai.
Lietuvos kalėjimų tarnyba pažymi, kad bandymai perduoti draudžiamus daiktus įkalinimo įstaigoms išlieka viena dažniausių vidaus tvarkos pažeidimų formų.
Dėl abiejų įvykių aplinkybės tikslinamos.
