Alytuje girta moteris sužalojo policininkę

2026 m. gegužės 19 d. 08:09
Alytuje dėl galimo smurto artimoje aplinkoje sulaikoma moteris sužalojo policininkę.
Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko sekmadienio vakarą, apie 19.30 val., Alytuje, Putinų gatvėje, reaguojant į pranešimą dėl galimo smurto artimoje aplinkoje.
Moteris (gim. 1963 m.) aktyviais veiksmais priešinosi ir sužalojo Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnę (gim. 1996 m.).
Medikams suteikus pagalbą, policininkė gydoma ambulatoriškai.
Neblaivi (2.23 prom.) įtariamoji uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai.
 
