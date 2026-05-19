Alytuje girta moteris sužalojo policininkę

Kaip pranešė Policijos departamentas, incidentas įvyko sekmadienio vakarą, apie 19.30 val., Alytuje, Putinų gatvėje, reaguojant į pranešimą dėl galimo smurto artimoje aplinkoje.
Moteris (gim. 1963 m.) aktyviais veiksmais priešinosi ir sužalojo Alytaus miesto ir rajono policijos komisariato pareigūnę (gim. 1996 m.).
Medikams suteikus pagalbą, policininkė gydoma ambulatoriškai.
Neblaivi (2.23 prom.) įtariamoji uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pasipriešinimo policijai.