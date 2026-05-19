Lietuvos dienaKriminalai

Kauno policija aiškinasi, kas iš parduotuvės pavogė alkoholio už 427 eurus

2026 m. gegužės 19 d. 11:21
Kauno AVPK
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnai atlieka ikiteisminį tyrimą dėl vagystės, kuomet balandžio 3 d. apie 14.10 val. Kaune, Šiaurės pr., iš parduotuvės pavogti alkoholiniai gėrimai už 427,55 eurus. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 64 973 arba el. paštu goda.stankeviciene@policija.lt.
Už vagystę, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 5 d., gresia viešieji darbai arba bauda, arba areštas, arba laisvės apribojimas.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 3-ojo skyriaus prokurorai.
