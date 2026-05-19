Ne kartą už kontrabandines cigaretes baustas kaunietis sučiuptas ir vėl

Pirmadienį magistraliniame kelyje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, Kaišiadorių rajone, VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai kartu su Kaišiadorių policijos pareigūnais sustabdė patikrinti automobilį „Mazda Premacy“. Lietuvoje registruotą transporto priemonę vairavo 50-metis kaunietis.
Apžiūrėdami automobilį, jo bagažinėje ir salone pasieniečiai aptiko 5,5 tūkst. pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Tęsdami tyrimą, pasieniečiai atliko kratą ir sulaikytojo namuose Kaune. Ten VSAT pareigūnai rado 1 440 įvairių rūšių pakelių cigarečių su banderolėmis ir be jų.
Iš viso pasieniečiai perėmė 6 940 pakelių kontrabandinių cigarečių. Jų vertė, įskaičiavus visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – per 35 tūkst. eurų.
Dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis VSAT Kriminalinių tyrimų valdybos Ikiteisminio tyrimo skyriuje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki šešerių metų.
Sulaikytasis po apklausos paleistas, skyrus jam kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Cigaretės saugomos VSAT Pakrančių apsaugos pasienio rinktinėje.
Kaunietis jau buvo žinomas dėl analogiškų nusikalstamų veikų. Anksčiau jis ne kartą pasieniečių buvo sulaikytas gabenantis kontrabandines cigaretes. Paskutinį kartą vyras buvo sučiuptas 2023 metais – tuomet teismas jam skyrė 7 tūkst. eurų baudą.
