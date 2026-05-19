Po pranešimo apie galimą sprogmenį į Klaipėdos uostą skubėjo „Aras“

2026 m. gegužės 19 d. 14:52
Valdas Pryšmantas
Antradienį pranešta, kad vienos Klaipėdos uoste veikiančios įmonės teritorijoje aptikti sprogmenys. Netrukus paaiškėjo, kad pavojaus radiniai nekelia.
Kad Klaipėdos jūrų krovinių kompanijos „Klasco“ sandėlyje ties Naująja Uosto gatve galimai rasti sprogmenys, naujienų portalui VE.lt antradienį pranešė tapatybės atskleisti nenorėjęs šaltinis.
„Klasco“ teritorijoje – įtarimai apie užminavimą viename iš sandėlių. Atvykusi policija ir išminuotojų būrys“, – teigė šaltinis. Klaipėdos apskrities Vyriausiasis policijos komisariatas patvirtino, kad toks pranešimas gautas.
„Operatyvaus valdymo skyriaus pareigūnų duomenimis, gegužės 19 dieną, apie 10 val. 35 min., gautas pranešimas, kad Klaipėdoje, Naujojoje Uosto gatvėje, uosto įmonės teritorijoje, rastos kelios dėžės, kuriose galimai gali būti sprogstamųjų medžiagų“, – teigiama komisariato komentare naujienų portalui.
Anot jo, planas „Skydas“ neįvestas, įtarimų sukėlusius objektus išsivežė „Aro“ išminuotojai.
„Skydas“ – tai veiksmų planas, skirtas apsisaugoti nuo sprogmenų, kurį Lietuvos specialiosios tarnybos taiko, kai pranešama apie užminavimą ar rastą sprogmenį.
