Tėvą su broliu nužudęs ir kūną sudeginęs Donatas Bareika jau laisvėje

Jam ir jo broliui paskelbtas nuosprendis dėl itin sunkaus nusikaltimo – savo tėvo nužudymo – kol kas nėra įsiteisėjęs. Apeliacinis teismas nagrinėja nuteistųjų, prokuratūros ir nukentėjusiųjų skundus.
Antradienį teismas surengė dar vieną posėdį šioje byloje.
Donatas Bareika sėdėjo salėje tarp kitų proceso dalyvių, nukentėjusiųjų, proceso stebėtojų.
„Matau, kad jūs be sargybos, kokia situacija?“, – klausė nustebęs teisėjas Evaldas Gražys.
„Dabar aš su pusiaukelės namuose, pačiam reikia atvykti“, – paaiškino nuteistasis.
Donato Bareikos advokatas Linas Žalnieriūras paskelbė Šiaulių kalėjimo viršininko pasirašytą pažymą, kad jaunuolis yra ramaus būdo, tvarkingas, mandagus, tačiau dar paveikus kitų įtakai.
Pusiaukelės namuose esantys nuteistieji gali laisvai mokytis, dirbti, išvykti pas artimuosius.
Donatas Bareika, kaip ir jo brolis, baidarių-kanojų čempionatų nugalėtojas Domas Bareika, buvo nelaisvėje nuo 2023 m. kovo, kuomet buvo sulaikyti įtarus tėvo nužudymu. Jie visą šį laiką praleido, būdami suimti. Domas Bareika iki šiol yra nelaisvėje, jį į teismą atlydėjo Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai.
Per posėdį antradienį trijų teisėjų kolegija baigė įrodymų tyrimą ir pradėjo klausytis baigiamųjų kalbų. Byla toliau bus tęsiama rugsėjį.
Skirta po 10 metų kalėjimo
Pernai spalį brolius Bareikas kaltais dėl tėvo nužudymo pripažino Vilniaus apygardos teismas ir skyrė jiems po 10 metų laisvės atėmimo.
Tuo metu prokuratūra Apeliaciniame teisme siekia, kad broliams būtų skirta ilgesnė laisvės atėmimo bausmė, o nukentėjusiųjų, nužudytojo sugyventinės ir jų dukters advokatas prašo padidinti neturtinės žalos dydį.
Jaunuoliai jau yra visiškai atlyginę Vilniaus apygardos teismo priteistą 20 tūkst. eurų neturtinę žalą.
Nužudytasis 49 metų Tomas Bareika buvo vienas iš Trakuose veikiančios kavinės „Karališkas sodas“ savininkų. Dalis šių patalpų priklausė T. Bareikai, o likusią dalį iš giminaitės neseniai kaip dovaną buvo gavęs vienas jo sūnų Donatas Bareika. Apie tai sužinojęs tėvas esą grasino ir turtą jo sūnui dovanojusiai giminaitei, ir sūnums.
Broliai nuteisti už tai, kad 2023 m. kovo 2-osios vakarą Trakuose, kieme prie namo Karaimų gatvėje, sudavė ne mažiau šešis smūgius kastuvu ir kirviu tėvui. Konfliktas kilo dėl asmeninių santykių, nesutariant dėl turto ir tėvo elgesio su sūnumis.
Paskui sūnūs tėvo kūną įkėlė į mikroautobusą, nuvežė prie Užutrakio dvaro, apipylė benzinu ir padegė.
Sūnūs teisme nužudytojo tėvu nevadino, duodami parodymus minėjo tik jo vardą ir pavardę.
