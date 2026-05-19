Ukmergės rajone paspruko du migrantai: vieną bėglį policija surado, kito – ieško

Sustabdžius automobilį paaiškėjo, kad juo buvo vežami 9 neteisėtai Lietuvos Respublikos teritoriją kirtę Bangladešo piliečiai. Sulaikymo metu du asmenys pasišalino Saveikių miške, Ukmergės r. Vienas iš ieškomų asmenų jau surastas. Šiuo metu ieškomas dar vienas Bangladešo pilietis.
Ieškomo asmens požymiai: tamsaus gymio, šlapias ir sušalęs.
Asmuo gali būti Ukmergės mieste arba rajono apylinkėse.
Pastebėjus įtartiną asmenį ar turint bet kokios informacijos apie jo buvimo vietą, prašome nedelsiant pranešti telefonu 112.
Ačiū visiems, kurie dalinatės informacija ir prisidedate prie paieškos.
