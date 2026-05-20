Greita pareigūnų reakcija: Elektrėnuose sulaikytas pasislėpti bandęs kalinys

Netrukus buvo užfiksuotas apykojės signalo praradimas. Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai, gavę duomenų apie galimą nuteistojo buvimo vietą, nedelsdami susisiekė su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Elektrėnų policijos komisariato pareigūnais.
Operatyviai sureagavę pareigūnai apie 21.30 val. Elektrėnuose, Šviesos gatvėje esančiame bute, sulaikė nuteistąjį A. K., kuris nuo policijos pareigūnų slėpėsi tualeto patalpoje. Sulaikymo metu jam nustatytas 1,06 promilės girtumas.
Pažymėtina, kad nuteistojo slapstymasis truko neilgai – dėl glaudaus Lietuvos kalėjimų tarnybos ir policijos pareigūnų bendradarbiavimo bei operatyvių veiksmų asmuo buvo greitai nustatytas ir sulaikytas. Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdyboje pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 242 straipsnį dėl vengimo atlikti arešto ar laisvės atėmimo bausmę arba sugrįžti į kardomojo kalinimo vietą, už kurį numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki dvejų metų, taip pat pagal LR BK 187 straipsnio 1 dalį dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo, už kurį taip pat numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki dvejų metų.
Lietuvos kalėjimų tarnyba dėkoja Kriminalinės žvalgybos valdybos bei Vilniaus apskrities VPK Elektrėnų policijos komisariato pareigūnams už profesionalų ir operatyvų reagavimą.
Primename, kad bandymai pasišalinti iš bausmės atlikimo vietos, vengti nustatytų kontrolės priemonių ar gadinti elektroninio stebėjimo įrangą užtraukia baudžiamąją atsakomybę.
