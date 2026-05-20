Kauno policija ieško degalų vagišiaus

Padaryta turtinė žala siekia apie 155 eurus.
Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo vyrą, galintį turėti tyrimui reikšmingos informacijos.
Gyventojus, atpažįstančius šį vyrą, žinančius jo buvimo vietą ar galinčius suteikti bet kokios reikšmingos informacijos, prašome kreiptis į Kauno apskr. VPK Kauno miesto Santakos policijos komisariato pareigūnus telefonu +370 700 60 680 arba el. paštu viktorija.palioniene@policija.lt.
Už vagystę, pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 str. 5 d., gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės apribojimas, arba areštas.
Tyrimą organizuoja ir jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 3-ojo skyriaus prokurorai.