Egzekucija įvyko 2025 metų lapkričio viduryje – ikiteisminis tyrimas neseniai buvo baigtas, pirmas posėdis Kauno apygardos teisme įvyks birželio 9 dieną.
Policijos suvestinėse apie šį rezonansinį nusikaltimą nebuvo paskelbta – galbūt todėl, kad auka mirė ne tą pačią parą, kai buvo įvykdytas nusikaltimas, o sekančią dieną, Kauno klinikų reanimacijoje.
Kaltinimą teisme palaikysianti prokurorė Gitana Kaupė informavo portalą Lrytas, jog trečiadienį G. Daniūnui suėmimo terminas buvo pratęstas 3 mėnesiams.
Portalui Lrytas pavyko sužinoti daugiau nužudymo bylos detalių.
Praeityje ne kartą teistas, vienas gyvenęs privačios įmonės darbininkas G. Daniūnas savo bute Aleksoto mikrorajone lemtingą vakarą vartojo alkoholį su draugu. Išgertuvės tęsėsi maždaug iki nakties.
Apie vidurnaktį įsiplieskė tarp šeimininko ir svečio veikiausiai įsiplieskė konfliktas, pasibaigęs pastarojo mirtimi.
Aukai buvo suduota daugybė smūgių į galvą, krūtinę ir kitas kūno vietas.
Pagalbą iškvietė pats G. Daniūnas, tačiau pokalbio metu su BPC darbuotoja jis net neužsiminė apie smurtą.
„Yra sužeistas žmogus, atvažiuokite“, – ištarė kaunietis.
Atvykę medikai sumuštąjį rado dar gyvą – jis buvo taip smarkiai sudaužytas, kad nepajėgė nieko pasakyti.
Maždaug po paros vyras mirė ligoninėje.
Kriminalistai sulaikė įtariamąjį būsto šeimininką, kuris lapkričio 21 dieną buvo suimtas, belangėje laukia ir nuosprendžio.
Ekspertizės metu buvo nustatyta, kad auka prieš mirtį patyrė dideles kančias, jai buvo suduoti mažiausiai 34 smūgiai.
Per apklausas G. Daniūnas neneigė vartojęs smurtą prieš draugą, tačiau plačiau apie nusikaltimo aplinkybes nepasakojo.
Gali būti, jog plačiau jis prabils jau teismo proceso metu.
Už žmogžudystę kankinant arba kitaip itin žiauriai G. Daniūnui gresia kalėjimas nuo 8 iki 20 metų.
