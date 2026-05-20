Mažiausiai 71 577 eurai – tiek pinigų praėjusią parą vilniečiai atidavė sukčiams

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 19 d. gautas pranešimas, kad gegužės 18 d. apie 12 val. Vilniaus r., moteriai (gimusi 1946 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstamos rusakalbės moterys, kurios, prisistačiusios poliklinikos darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 10 000 eurų, kuriuos atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Gegužės 19 d. Vilniaus apskr. VPK gautas vyro (gim. 1950 m.) pranešimas, kad gegužės 18 d. apie 13 val. Vilniuje, jam būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę telekomunikacijų įmonės darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 12 810 eurų, kuriuos atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Gegužės 19 d. apie 12 val. Vilniuje, Taikos g., bute, sulaikytas jaunuolis (gim. 2007 m.), kuriam vyras turėjo perduoti dar 10 000 eurų. Įtariamasis uždarytas į areštinę.
Pateikė tris populiariausias sukčiavimo schemas: iššūkių ypač kelia vienas būdas
Taip pat gegužės 19 d. Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1960 m,.), pranešimas, kad gegužės 18 d. apie 14 val. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę poliklinikos darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 11 130 eurų, kuriuos atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Tą pačią dieną Vilniaus apskrities VPK gautas moters (gimusi 1958 m.) pranešimas, kad gegužės 18 d. apie 14 val. Vilniuje, iš jos banko sąskaitos apgaule pasisavinta 7 127,51 eurų.
Vilniaus apskrities VPK gautas ir moters (gim. 1940 m.) pranešimas, kad tą pačią dieną apie 11 val. 34 min. Vilniuje, jai būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę VMI darbuotojais ir policijos pareigūnais, apgaule pasisavino 16 750 eurų, kuriuos atidavė į namus atvykusiai nepažįstamai moteriai.
Gegužės 19 d. Vilniaus apskrities VPK gautas pranešimas, kad tą pačią dieną apie 11 val. 40 min. Vilniuje, moteriai (gim. 1952 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstamas žmogus, kuris, prisistatęs kurjeriu, apgaule išviliojo 2 060 eurų, kuriuos atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Susiję straipsniai
Gegužės 19 d. nuo 10 val. 42 min. iki 16 val. 26 min. Vilniaus r., moteriai (gimusi 1938 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami žmonės, kurie apgaule išviliojo apie 2 700 eurų, kuriuos ji atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Apie 17 val. Vilniuje, moteriai (gimusi 1948 m.) būnant namuose, paskambino nepažįstami rusakalbiai žmonės, kurie, prisistatę medicinos ir banko darbuotojais bei policijos pareigūnais, apgaule išviliojo 9 000 eurų, kuriuos atidavė atvykusiam nepažįstamam vyrui.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimo ir vienu atveju – dėl pareigūnų vardo pasisavinimo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas apgaule savo ar kitų naudai įgijo svetimą turtą ar turtinę teisę, išvengė turtinės prievolės arba ją panaikino, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki trejų metų.
Tas, kas pasisavinęs valstybės tarnautojo ar viešojo administravimo funkcijas atliekančio asmens vardą padarė neteisėtus veiksmus, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
sukčiaisukčiavimasVilnius
Rodyti daugiau žymių