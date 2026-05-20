Pasienyje su Baltarusija iš vilkiko pavogtas krovinys, nuostolis – arti pusės milijono eurų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 19 d. apie 11 val. Vilniaus policijoje gautas pranešimas, kad ta pačią dieną apie 7 val. Vilniaus r., Medininkų seniūnijoje, Medininkų kaime, automobilių stovėjimo aikštelėje, pastebėta, jog iš krovininio automobilio priekabos, nukirpus tento trosą, pavogtas krovinys – tekstilės gaminiai.
Medininkų kaimas yra pasienyje su Baltarusija, čia iki šiol veikia pasienio kontrolės postas, per kurį automobiliai gali išvažiuoti į Rusijos agresiją preiš Ukrainą remiančią šalį.
Policija praneša, kad vagystės nuostolis – 466 644 eurai.
Susiję straipsniai
Pirminiais duomenimis, vilkiko „Renault“ vairuotojas yra Azerbaidžano pilietis. Jis vežė krovinį iš Turkijos ir pareigūnus kreipėsi apie 10 val. 59 min. atvykęs į Medininkų pasienio kontrolės postą prieš išvykdamas į Baltarusiją. Po vagystės jo puspriekabė vis dar buvo užblombuota, tačiau priekyje buvo nukirptas tento trosas ir pro tą vietą pavogtas krovinys.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas pagrobė labai didelės vertės svetimą turtą arba pagrobė didelės mokslinės, istorinės ar kultūrinės reikšmės turinčias vertybes, arba pagrobė svetimą turtą dalyvaudamas organizuotoje grupėje, baudžiamas bauda arba laisvės atėmimu iki aštuonerių metų.
VagystėVilniaus rajonasvilkikas
Rodyti daugiau žymių