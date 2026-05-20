Prisidengdami svetimais vardais, trys somaliečiai nesėkmingai mėgino pasiekti Norvegiją

Sostinės oro uoste pasieniečiai sulaikė tris į Oslą (Norvegija) skrendančius Somalio piliečius.
Visa trijulė turėjo suklastotus asmens dokumentus.
Pirmadienio pavakarę Vilniaus oro uoste Šengeno išvykimo terminale, prie įlaipinimo vartų, patruliavę VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai patikrino įtarimų sukėlusius tris svetimšalius.
Jie pasieniečiams pateikė švediškus pasus bei įlaipinimo korteles, patvirtinančias jų ketinimą išskristi į Norvegijos sostinę.

Kilus įtarimui, kad pateikti dokumentai nepriklauso keliautojams, Švedijos piliečiais prisistatę jauni vyrai buvo pristatyti į antrąją kontrolės liniją išsamesnei daiktų apžiūrai ir dokumentų autentiškumui nustatyti.
Po apklausos du svetimšaliai prisipažino, kad jie – Somalio piliečiai, pateikti švediški dokumentai jiems nepriklauso. Tuo tarpu tarp trečiojo svetimšalio asmeninių daiktų buvo rastas lietuviškas užsieniečio registracijos pažymėjimas.
Užsieniečiams nurodžius savo tikruosius vardus, jų asmens duomenys buvo patikrinti migracijos informacinėje sistemoje. Paaiškėjo, kad bilietus jie buvo įsigiję svetimais vardais, naudodamiesi švediškais asmens dokumentais.
Somaliečiai prisipažino, kad yra pasišalinę iš Priėmimo ir integracijos agentūros Ruklos priėmimo centro, o jų tikslas – patekti į Norvegiją pas draugus. Be to, teigė Švedijos asmens tapatybės korteles gavę dovanų.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo tokiu dokumentu VSAT Vilniaus pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros Vilniaus apylinkės prokuratūros 3-iojo skyriaus prokuroras.
Vienas somalietis buvo sulaikytas ne ilgiau kaip 48 valandoms, o kiti du – nuvežti į Vilniaus pasienio rinktinę tolesniems veiksmams atlikti.
Antradienį ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras kreipėsi į teismą dėl proceso užbaigimo teismo baudžiamuoju įsakymu.
Tokia situacija – pasikartojanti tendencija, kai prieglobsčio prašantys neteisėti migrantai, nelaukdami sprendimų, pasirenka nelegalų kelią – pasišalina iš apgyvendinimo centrų ir bando pasiekti Vakarų Europos šalis.
Lietuva ar Latvija, į kurią patenkama nelegaliai kirtus sieną iš Baltarusijos, neteisėtų migrantų planuose tėra tranzitinės valstybės.
