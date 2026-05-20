Lietuvos dienaKriminalai

Vilniaus oro uoste iš lėktuvo išlaipintas girtas keleivis

2026 m. gegužės 20 d. 14:11
Vilniaus oro uoste trečiadienį prieš pat skrydį į Londoną iš lėktuvo išlaipintas neblaivus keleivis, rašo portalas „Delfi“.
Daugiau nuotraukų (1)
Anot portalo, neadekvačiai besielgiantį tautietį tramdė Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, o galiausiai jis iš lėktuvo buvo išlaipintas.
„Galime patvirtinti, kad iš oro bendrovės „Ryanair“ lėktuvo, skrendančiu reisu FR3467 į Londoną (Lutono oro uostą), buvo išlaipintas galimai neblaivus keleivis, nevykdęs įgulos narių nurodymų“, – „Delfi“ patvirtino Lietuvos oro uostų atstovas Martynas Jaugelavičius.
Išlaipinus keleivį, lėktuvas į Londoną pakilo 13.05 val.
Vilniaus oro uostasLondonasLėktuvas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.