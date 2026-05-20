Vilniaus oro uoste iš lėktuvo išlaipintas girtas keleivis

Anot portalo, neadekvačiai besielgiantį tautietį tramdė Viešojo saugumo tarnybos pareigūnai, o galiausiai jis iš lėktuvo buvo išlaipintas.
„Galime patvirtinti, kad iš oro bendrovės „Ryanair“ lėktuvo, skrendančiu reisu FR3467 į Londoną (Lutono oro uostą), buvo išlaipintas galimai neblaivus keleivis, nevykdęs įgulos narių nurodymų“, – „Delfi“ patvirtino Lietuvos oro uostų atstovas Martynas Jaugelavičius.
Išlaipinus keleivį, lėktuvas į Londoną pakilo 13.05 val.
