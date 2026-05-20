Vilniaus r. pora įtariama smurtu prieš nepilnametę dukrą – mergaitė pati pasipasakojo mokykloje

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 16 d. Vilniaus r., namuose, moteris (gimusi 1987 m.) ir vyras (gim. 1989 m.) smurtavo prieš mažametę (gimusi 2016 m.), tuo sukeldami jai fizinį skausmą.
Pirminiais duomenimis, apie smurtą namuose mergaitė pati pasipasakojo pedagogams. Mokyklos darbuotojai apie tai iš karto informavo pareigūnus.
Pasak pranešimo iš mokyklos, mergaitė namuose patiria abiejų tėvų fizinį smurtą.
Susiję straipsniai
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Jei teisme būtų įrodyta mergaitės tėvų kaltė, jiems grėstų viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
smurtas prieš vaikąVilniaus rajonastėvai ir vaikai
Rodyti daugiau žymių