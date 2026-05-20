Vilniaus r. pora įtariama smurtu prieš nepilnametę dukrą – mergaitė pati pasipasakojo mokykloje

2026 m. gegužės 20 d. 08:41
Vilniaus policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl smurto artimoje aplinkoje ir aiškinasi, kada ir kokiomis aplinkybėmis Vilniaus r. gyventojų pora galėjo smurtauti prieš nepilnametę dukrą.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 16 d. Vilniaus r., namuose, moteris (gimusi 1987 m.) ir vyras (gim. 1989 m.) smurtavo prieš mažametę (gimusi 2016 m.), tuo sukeldami jai fizinį skausmą.
Pirminiais duomenimis, apie smurtą namuose mergaitė pati pasipasakojo pedagogams. Mokyklos darbuotojai apie tai iš karto informavo pareigūnus.
Pasak pranešimo iš mokyklos, mergaitė namuose patiria abiejų tėvų fizinį smurtą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Jei teisme būtų įrodyta mergaitės tėvų kaltė, jiems grėstų viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
