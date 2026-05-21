„TikToke“ siautėjęs aršus Vilniaus „vatnikas“ klimpsta vis giliau

Apie tai naujienų portalą Lrytas trečiadienį informavo Generalinės prokuratūros Komunikacijos skyriaus vyriausioji specialiste Gintarė Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
„Ikiteisminiame tyrime pranešimas apie įtarimą įteiktas Jūsų paklausime minimam asmeniui dėl nusikalstamų veikų, numatytų Baudžiamo kodekso 170 str. 1 ir 2 d., o tiksliau, dėl to, kad jis galimai nusifilmavo ir socialiniuose tinkluose „Tik tok“, „Youtube“ ir „Telegram“, įkėlė 6 vaizdo įrašus, kuriais viešai niekino, tyčiojosi ir skatino neapykantą prieš žmonių grupę ir jai priklausančius asmenis dėl pažiūrų, įsitikinimų ir tautybės.
Atliekant tolimesnius veiksmus, tyrimas išsiplėtė – ikiteisminio tyrimo metu gauta papildomų duomenų, kad įtariamasis savo valdomojoje paskyroje „TikTok“ galimai buvo įkėlęs 14 kitų vaizdo įrašų, kuriuose galimai viešai niekino, tyčiojosi ir skatino neapykantą prieš žmonių grupę ir jai priklausančius asmenis dėl pažiūrų, įsitikinimų, tautybės ir seksualinės orientacijos“, – teigiama prokuratūros atsiųstame atsakyme.
Marekas V. pagarsėjo, rusiškai viešojoje erdvėje Šaulių sąjungos narius išvadinęs „nacistais“, „fašistais“, „lochais“ ir „kekšių sūnumis“.
Taip pat šis vadinamasis „vatnikas“ (paskyra „Sobr“) linkėjo mirties paramą Ukrainai organizuojančiam švedų režisieriui Jonui Ohmanui, švaistėsi peiliu, badydamas įvairius daiktus, tarytum demonstruodamas, kas laukia „fašistų“, neigė Rusijos agresiją prieš Ukrainą. Publikacijos „herojus“ tryško agresija ir pykčiu prieš žmones, kurie remia Ukrainą, priklauso Lietuvos patriotinėms organizacijoms.
„Šiuo metu tyrime dar nėra atlikti visi tyrimo veiksmai ir gauti duomenys. Juos gavus, bus sprendžiama dėl galutinio procesinio sprendimo“, – gegužės 20-ąją portalui pranešė G. Vitkauskaitė-Šatkauskienė.
Smaigstė peilį ir laidė grasinimus
Rusiškai plūsdamasis, Marekas V. nevengė pačių bjauriausių keiksmų ir epitetų, demonstravo peilį su prierašu rusų kalba: „Aš tavyje būsiu trumpai, bet tu tai atsiminsi“.
Šovinistinės Rusijos ideologijos smarkiai paveiktas vyriškis buvo toks įsiutęs, kad peilio geležtę smaigstė iki pat rankenos, o po to peiliu perrėžė mineralinio vandens butelį, pritvirtintą prie sportavimui skirto metalinio skersinio.
Savo „filmuke“ jis dėsto: „Sėdžiu ant antidepresantų, kad jūsų visų neužmuščiau“, su atitinkamais titrais: „Fašistai ir nacistai! Kada nors jūs išmėginsite mano kumščio skonį“.
Nufilmuotoje medžiagoje nenuilstančiam paramos Ukrainai organizatoriui, pačiam ją į užpultą šalį pristatančiam „Blue/Yellow“ (viešosios įstaigos „Mėlynas ir geltona“ („Blue/Yellow“) įkūrėjui J. Ohmanui atvirai linkima mirties, išrėžiant, jog jis „užmigtų ir neatsikeltų“.
Šiuos žodžius rusišku šovinizmu trykštanti eterio „pažiba“ ištaria vilkėdama karišką formą imituojančius marškinėlius, panašu, su užrašu „CCCP“.
„Sklaidėsi“ ir prekybos centre
Į akis krito dar vienas epizodas: agresyviai nusiteikęs, jis ateina į Lietuvos prekybos centrą, greičiausiai „Iki“, vilkėdamas treningus su užrašu „Rusija“ ir šios šalies herbą simbolizuojančiu dvigalviu ereliu ir piktai sugniaužęs kumščius, prapliumpa keiksmais: „Ką, problemos, na…?!“.
Taip pat koneveikdamas tuos, kurie kurie smerkia Rusijos veiksmus, Marekas V. garsiai šaukia, kad ši šalis nėra agresorė. Vaizdo įrašo pabaigoje vyriškis pareiškė, jog „pergalės dieną“ visuomet švenčia gegužės 9-ąją, eilinį kartą pasidrabstydamas „nacistų“ epitetu.
Už neapykantos skatinimą, patyčias, kurstymą diskriminuoti žmonių grupę gresia viešieji darbai, bauda, laisvės apribojimas, areštas arba įkalinimas iki 2 metų.
